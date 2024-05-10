Названо фрукт, який за користю для здоров'я випереджає 27 головних "конкурентів"

Нещодавно в Токіо було проведено дослідження. Науковець одного з японських університетів Айк Аракелян визначив, що найкориснішим фруктом у світі є ківі. Вчений зазначає, що цей фрукт містить у своєму складі набагато більше корисних речовин, ніж 27 його "конкурентів". І найвизначніша його перевага у тому, що ківі практично не має калорій. Натомість є цінним джерелом рослинної клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Розповідаємо, яка користь ківі для здоров’я людини, кому його їсти не варто, які цікаві факти існують про екзотичний фрукт.

Яка користь ківі для здоров’я людини: що лікує

Допомагає схуднути й омолодитися. Фрукт практично не містить калорій, проте багатий на рослинні волокна, мінерали й вітаміни, які здатні насичувати організм на тривалий проміжок часу. До того ж він має нікотинову кислоту й сахариди, тому призупиняє процеси старіння й омолоджує шкіру.

Фрукт практично не містить калорій, проте багатий на рослинні волокна, мінерали й вітаміни, які здатні насичувати організм на тривалий проміжок часу. До того ж він має нікотинову кислоту й сахариди, тому призупиняє процеси старіння й омолоджує шкіру. Підвищує імунітет і позитивно впливає на нервову систему. Через вміст вітамінів групи В і С ківі зміцнює опірність організму до захворювань та покращує роботу нервової системи. Якщо з’їсти ківі перед сном, можна зняти стрес, напругу й покращити сон.

Через вміст вітамінів групи В і С ківі зміцнює опірність організму до захворювань та покращує роботу нервової системи. Якщо з’їсти ківі перед сном, можна зняти стрес, напругу й покращити сон. Зміцнює серцево-судинну систему й покращує травлення. До складу ківі входять цинк, йод, калій, кальцій, фосфор і марганець. Тому цей фрукт здатен попередити низку захворювань серцево-судинної системи, розріджує кров і запобігає утворенню бляшок.

Які цікаві факти існують про ківі

Ківі містить більше вітаміну С, ніж цитрусові, але менше, ніж петрушка й болгарський перець. Рослина плодоносить майже 40 років. Фрукт на 84% складається з води. Ківі вводять у раціон для спортсменів, щоб після змагань відновити сили. Якщо з’їсти ківі після їжі, то можна позбутися відчуття важкості у шлунку та печії. Ківі дуже корисний для жінок, бо він допомагає підтримувати пружність та еластичність шкіри, зміцнює волосся. Фрукт допомагає від тромбоутворення, інфаркту та інсульту, якщо його регулярно вживати. Ківі запобігає онкології, хворобі Альцгеймера та Паркінсона. Норвезькі та японські вчені довели, що ківі виводить радіацію з організму.

Які протипоказання має ківі: кому не можна вживати

Ківі містить у своєму складі алергени, тому спочатку варто перевірити, чи немає у вас алергії на цей фрукт. Не можна вживати ківі, якщо є проблеми зі шлунком та кишківником, особливо тим людям, які мають підвищену кислотність шлунку. Не слід вживати фрукт, якщо є захворювання нирок та сечовидільної системи.

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