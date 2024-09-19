Найкорисніший овоч у світі: цей недорогий продукт містить найцінніші речовини для організму

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення США визначив найкорисніший овоч у світі.

Це помідори. Напевно, всім подобаються соки, салати, супи і соуси з цього соковитого смачного овоча. Окрім чудових смакових властивостей, помідори мають неоціненну користь для нашого здоров'я. Розповідаємо, чому помідори є найкориснішими овочами та як їх правильно вживати.

Яка поживна цінність помідорів

Згідно з даними клініки Клівленда (США), сирий помідор містить ключові поживні речовини у таких кількостях:

17 грамів вітаміну С, що становить 19% добової норми, рекомендованої для дорослих;

10 мікрограмів вітаміну K — це 8% добової норми;

296 міліграмів калію — 6% добової норми;

19 мікрограмів фолієвої кислоти — 5% добової норми.

Також помідори містять два види найпотужніших амінокислотних сполук – лікопен і бета-каротин, які борються з вільними радикалами, що пошкоджують ДНК.

Яка користь помідорів для організму людини

Помідори запобігають хворобі на рак. Завдяки вмісту сильних антиоксидантів помідори нівелюють ризик утворення ракових клітин в організмі. Вживання помідорів попереджає захворювання на рак серця, простати та кишківника. Антиоксидант лікопен найкраще засвоюється з термічно оброблених овочів – соку, томатної пасти, супу та кетчупу.

Завдяки вмісту сильних антиоксидантів помідори нівелюють ризик утворення ракових клітин в організмі. Вживання помідорів попереджає захворювання на рак серця, простати та кишківника. Антиоксидант лікопен найкраще засвоюється з термічно оброблених овочів – соку, томатної пасти, супу та кетчупу. Помідори покращують роботу головного мозку. Томатний сік за вмістом корисних речовин перевищує навіть цитрусові соки. Лікарі рекомендують пити його усім, хто хоче підвищити активність мозку та зміцнити свій імунітет.

Томатний сік за вмістом корисних речовин перевищує навіть цитрусові соки. Лікарі рекомендують пити його усім, хто хоче підвищити активність мозку та зміцнити свій імунітет. Помідори допомагають схуднути. Через вміст клітковини овочі добре насичують, тому після вживання томатного супу чи легкого салату з помідорами довго не хотітиметься їсти. Таке харчування зовсім не шкодитиме фігурі, адже на 100 грамів продукту припадає лише 24 ккал.

Через вміст клітковини овочі добре насичують, тому після вживання томатного супу чи легкого салату з помідорами довго не хотітиметься їсти. Таке харчування зовсім не шкодитиме фігурі, адже на 100 грамів продукту припадає лише 24 ккал. Помідори корисні для покращення метаболізму та належної роботи щитоподібної залози. Через вміст йоду овочі налагоджують правильне функціонування цих систем організму, запобігаючи ожирінню печінки.

Через вміст йоду овочі налагоджують правильне функціонування цих систем організму, запобігаючи ожирінню печінки. Підтримують здоров’я шкіри. Через вміст вітаміну С помідори сприяють виробленню колагену. Ця білкова сполука відповідає за молодість та пружність шкіри, еластичність зв’язок та хрящової тканини.

Як правильно вживати помідори

Суп та салати з помідорів варто вживати з оливковою олією, яка підсилюватиме смак та користь овочів. У страви та напої з помідорами замість перцю й солі краще додавати зелень – петрушку та кріп. Заморожені помідори містять в рази більше вітамінів та поживних речовин, ніж консервовані. Тому на зиму краще запасатися свіжими замороженими овочами.

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