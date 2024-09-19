Найкорисніший овоч у світі: цей недорогий продукт містить найцінніші речовини для організму

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення США визначив найкорисніший овоч у світі.
Це помідори. Напевно, всім подобаються соки, салати, супи і соуси з цього соковитого смачного овоча. Окрім чудових смакових властивостей, помідори мають неоціненну користь для нашого здоров'я. Розповідаємо, чому помідори є найкориснішими овочами та як їх правильно вживати.
Яка поживна цінність помідорів
Згідно з даними клініки Клівленда (США), сирий помідор містить ключові поживні речовини у таких кількостях:
- 17 грамів вітаміну С, що становить 19% добової норми, рекомендованої для дорослих;
- 10 мікрограмів вітаміну K — це 8% добової норми;
- 296 міліграмів калію — 6% добової норми;
- 19 мікрограмів фолієвої кислоти — 5% добової норми.
Також помідори містять два види найпотужніших амінокислотних сполук – лікопен і бета-каротин, які борються з вільними радикалами, що пошкоджують ДНК.
Яка користь помідорів для організму людини
- Помідори запобігають хворобі на рак. Завдяки вмісту сильних антиоксидантів помідори нівелюють ризик утворення ракових клітин в організмі. Вживання помідорів попереджає захворювання на рак серця, простати та кишківника. Антиоксидант лікопен найкраще засвоюється з термічно оброблених овочів – соку, томатної пасти, супу та кетчупу.
- Помідори покращують роботу головного мозку. Томатний сік за вмістом корисних речовин перевищує навіть цитрусові соки. Лікарі рекомендують пити його усім, хто хоче підвищити активність мозку та зміцнити свій імунітет.
- Помідори допомагають схуднути. Через вміст клітковини овочі добре насичують, тому після вживання томатного супу чи легкого салату з помідорами довго не хотітиметься їсти. Таке харчування зовсім не шкодитиме фігурі, адже на 100 грамів продукту припадає лише 24 ккал.
- Помідори корисні для покращення метаболізму та належної роботи щитоподібної залози. Через вміст йоду овочі налагоджують правильне функціонування цих систем організму, запобігаючи ожирінню печінки.
- Підтримують здоров’я шкіри. Через вміст вітаміну С помідори сприяють виробленню колагену. Ця білкова сполука відповідає за молодість та пружність шкіри, еластичність зв’язок та хрящової тканини.
Як правильно вживати помідори
- Суп та салати з помідорів варто вживати з оливковою олією, яка підсилюватиме смак та користь овочів.
- У страви та напої з помідорами замість перцю й солі краще додавати зелень – петрушку та кріп.
- Заморожені помідори містять в рази більше вітамінів та поживних речовин, ніж консервовані. Тому на зиму краще запасатися свіжими замороженими овочами.
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