Найкорисніший овоч осені: є у кожному магазині

Капуста

Білокачанна капуста — це надзвичайно корисний овоч, який обов’язково варто включити до свого раціону.

Про переваги вживання капусти пише видання eatingwell.com.

Капуста багата на антиоксиданти, які борються із запаленням. Окислювальний стрес та хронічне запалення можуть порушувати регуляцію організмом рівня цукру та холестерину в крові, що згодом створює ризик для метаболічного здоров’я.

Капуста багата на антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленням, що є значним фактором розвитку метаболічних захворювань. Споживання клітковини безпосередньо впливає на метаболізм, оскільки воно уповільнює всмоктування цукру в кров, підтримує здоровий рівень холестерину та допомагає довше зберігати відчуття ситості, що може полегшити підтримку здорової ваги.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що у 100 г подрібненої сирої капусти міститься близько 2 г клітковини. Дослідження, опубліковане в журналі Sage, показують, що підвищене споживання клітковини пов’язане з покращеною чутливістю до інсуліну, зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, а також зменшенням ризику хронічних захворювань, таких як діабет та хвороби серця.

Капуста містить клітковину, фітохімічні речовини, антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які підтримують контроль рівня цукру в крові та загальне здоров’я метаболізму. Капуста містить ключові поживні речовини, які допомагають захистити серце та підтримувати здоровий кров’яний тиск, а вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові.

Білокачанна капуста входить до складу багатьох дієт. Річ у тому, що вона містить унікальну тартанову кислоту, яка не дає жировій тканині накопичуватися у тебе на стегнах та в інших проблемних місцях.

Для цього бажано їсти саме сиру капусту або пити її сік.

Кому не можна їсти капусту — протипоказання

Капуста може нашкодити людям, які мають такі порушення і захворювання:

Підвищена кислотність шлункового соку

Коліт

Проблеми з кишківником

Інфаркт міокарда

