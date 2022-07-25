Найкраща дієта в разі каменів у нирках: поради лікарів щодо змін у раціоні

Якщо у вас діагностували сечокам'яну хворобу, слід стежити за тим, що ви п’єте та їсте.

Камені в нирках можуть бути спричинені недостатнім споживанням води, занадто великою або занадто малою фізичною активністю, вживанням їжі з великою кількістю солі чи цукру, споживанням тваринного білка, дефіцитом овочів у раціоні і навіть ожирінням.

За словами дієтологів та медичних експертів, найкраща їжа, яку слід вживати або уникати а разі сечокам'яної хвороби, залежатиме від типу каменів у нирках. Найпоширенішим типом каменів у нирках у дорослих є камені оксалату кальцію.

Однією з найкращих дієтичних змін у раціоні медики вважають споживання продуктів, багатих кальцієм, разом із продуктами, багатими на оксалат. В разі спільного споживання кальцій і оксалат, найімовірніше, зв’яжуться один з одним перед тим, як потрапити в нирки.

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За даними The National Kidney Foundation (Фонд охорони здоров’я в Сполучених Штатах), оксалат природним чином міститься в багатьох продуктах харчування, включаючи фрукти та овочі, горіхи та насіння, зернові й бобові. Поширене непорозуміння полягає в тому, що виключення з раціону продуктів, багатих на оксалат, зменшить ймовірність утворення кальцієво-оксалатних каменів у нирках. Однак, хоча цей підхід не є технічно неправильним, він не є найздоровішим способом вирішення проблем.

Фахівці Фонду припускають, що дієта з низьким вмістом кальцію може збільшити ризик розвитку каменів у нирках.

Поєднання оксалату та кальцію з більшою ймовірністю зв’язується один з одним у шлунку та кишечнику до того, як нирки почнуть переробку. Це знижує ймовірність їхнього переростання у камені в нирках.

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Медики пояснюють, що існують способи поєднувати як продукти, багаті кальцієм, так і продукти, багаті оксалатами, у щоденному раціоні.

Наприклад, зелень, особливо шпинат, має високий вміст оксалату. Щоб отримати більше кальцію у своєму раціоні, вживайте зелень у поєднанні із м'яким і твердим сиром, кефіром з коров’ячого молока або рослинним молоком, збагаченим кальцієм, щоб отримати необхідні поживні речовини.

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