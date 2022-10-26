Найкраща зелень для вашої імунної системи: дієтолог радить

Коли вам потрібно зміцнити імунітет, додайте більше зелені до свого раціону.

Сезон застуд та грипу офіційно наближається. Коли погода змінюється, і наш організм намагається адаптуватися до нових температур, імунна система може ослабнути. Додавання до раціону продуктів, що допомагають зміцнювати імунітет, є одним із підходів до покращення вашого здоров’я.

Листова зелень є одним із тих продуктів, які підтримують захист організму протягом 365 днів. За словами американської дієтологині Лорен Манакер, усі різновиди зеленого листя мають певну користь для організму.

"Будь-яка листова зелень забезпечить ваш раціон вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими ключовими поживними речовинами", — каже вона.

Однак, коли йдеться про вашу імунну систему, є один особливий зелений лист, який виділяють медики.

"Мій улюблений вибір листового овоча та зелені — капуста", — каже дієтологиня.

Фото: Credits

Як вітаміни та поживні речовини, що містить капуста, підтримують імунну систему людини

Якщо рівень поживних речовин для підтримки імунітету у вашому організму низький, йому важко буде працювати належним чином, що може призвести до погіршення вашого імунного здоров’я", — пояснює Манакер.

Уся листова зелень, за її словами, забезпечить приріст поживних речовин. І серед переліку варіантів капуста неймовірно насичена вітамінами.

За словами Манакера, капуста містить дві важливі поживні речовини, які допомагають зміцнювати імунну систему: вітаміни А та С.

Також читайте Вітамін А: дієтологиня назвала найкорисніші продукти для очей

Вітамін А, зокрема, чудово підходить для підтримки здоров’я шкіри. Як найбільший орган людського тіла, шкіра є достатньо міцною, щоб захистити вас від зовнішніх факторів, які можуть призвести до захворювань, як-от бактерій і хімічних речовин.

"Вітамін А відіграє важливу роль у підтримці імунної системи та допомагає організму боротися з інфекцією, сприяючи здоров’ю шкіри", — каже Манакер.

Оскільки шкіра діє як бар’єр від зовнішнього світу, контроль за її здоров’ям має вирішальне значення для підтримки імунного здоров’я.

Лікарка пояснює, що вітамін А також має протизапальну дію на організм і є критично важливим для цілісності слизового шару дихальних шляхів і кишечнику.

"Деякі дані свідчать про те, що прийом більшої кількості вітаміну С може сприяти зміцненню імунітету", — каже Манакер.

Вона пояснює цей здоровий вплив здатністю вітаміну С стимулювати утворення антитіл, білка, який ваша імунна система використовує для націлювання та атаки на сторонні об’єкти у вашому тілі, включаючи віруси та бактерії.

Також читайте Чи потрібно під час коронавірусу приймати вітамін С: лікар розповів

Разом з вітамінами А і С капуста містить клітковину, поживну речовину, яка також може зміцнити здоров’я, захищаючи та покращуючи вашу імунну систему.

"Капуста також містить клітковину, поживну речовину, яка підтримує здоров’я кишечника", — каже Манакер.

А оскільки здоровий кишечник пов’язаний із здоровою імунною системою, додавання до раціону харчових волокон, на які багата капуста, це добре підтримає імунітет.

Фото: Credits

Як найкраще вживати капусту

"Щоб зберегти властивості листової зелені, додавайте її до салатів з оливковою олією першого віджиму та часником або запікайте у духовці", — радить дієтологиня.

Незалежно від того, чи вирішите ви приготувати цю листову зелень чи з’їсти її сирою, споживання капусти захистить імунну систему та зміцнить ваше здоров’я цілий рік.

Читайте також: