Найкраща зелень для вашої імунної системи: дієтолог радить

Коли вам потрібно зміцнити імунітет, додайте більше зелені до свого раціону.
Сезон застуд та грипу офіційно наближається. Коли погода змінюється, і наш організм намагається адаптуватися до нових температур, імунна система може ослабнути. Додавання до раціону продуктів, що допомагають зміцнювати імунітет, є одним із підходів до покращення вашого здоров’я.
Листова зелень є одним із тих продуктів, які підтримують захист організму протягом 365 днів. За словами американської дієтологині Лорен Манакер, усі різновиди зеленого листя мають певну користь для організму.
"Будь-яка листова зелень забезпечить ваш раціон вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими ключовими поживними речовинами", — каже вона.
Однак, коли йдеться про вашу імунну систему, є один особливий зелений лист, який виділяють медики.
"Мій улюблений вибір листового овоча та зелені — капуста", — каже дієтологиня.
Як вітаміни та поживні речовини, що містить капуста, підтримують імунну систему людини
Якщо рівень поживних речовин для підтримки імунітету у вашому організму низький, йому важко буде працювати належним чином, що може призвести до погіршення вашого імунного здоров’я", — пояснює Манакер.
Уся листова зелень, за її словами, забезпечить приріст поживних речовин. І серед переліку варіантів капуста неймовірно насичена вітамінами.
За словами Манакера, капуста містить дві важливі поживні речовини, які допомагають зміцнювати імунну систему: вітаміни А та С.
Вітамін А, зокрема, чудово підходить для підтримки здоров’я шкіри. Як найбільший орган людського тіла, шкіра є достатньо міцною, щоб захистити вас від зовнішніх факторів, які можуть призвести до захворювань, як-от бактерій і хімічних речовин.
"Вітамін А відіграє важливу роль у підтримці імунної системи та допомагає організму боротися з інфекцією, сприяючи здоров’ю шкіри", — каже Манакер.
Оскільки шкіра діє як бар’єр від зовнішнього світу, контроль за її здоров’ям має вирішальне значення для підтримки імунного здоров’я.
Лікарка пояснює, що вітамін А також має протизапальну дію на організм і є критично важливим для цілісності слизового шару дихальних шляхів і кишечнику.
"Деякі дані свідчать про те, що прийом більшої кількості вітаміну С може сприяти зміцненню імунітету", — каже Манакер.
Вона пояснює цей здоровий вплив здатністю вітаміну С стимулювати утворення антитіл, білка, який ваша імунна система використовує для націлювання та атаки на сторонні об’єкти у вашому тілі, включаючи віруси та бактерії.
Разом з вітамінами А і С капуста містить клітковину, поживну речовину, яка також може зміцнити здоров’я, захищаючи та покращуючи вашу імунну систему.
"Капуста також містить клітковину, поживну речовину, яка підтримує здоров’я кишечника", — каже Манакер.
А оскільки здоровий кишечник пов’язаний із здоровою імунною системою, додавання до раціону харчових волокон, на які багата капуста, це добре підтримає імунітет.
Як найкраще вживати капусту
"Щоб зберегти властивості листової зелені, додавайте її до салатів з оливковою олією першого віджиму та часником або запікайте у духовці", — радить дієтологиня.
Незалежно від того, чи вирішите ви приготувати цю листову зелень чи з’їсти її сирою, споживання капусти захистить імунну систему та зміцнить ваше здоров’я цілий рік.
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