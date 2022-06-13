Найкращі джерела вітаміну С: дієтологиня розповіла про продукти та денну норму для дорослих

Найкращі джерела вітаміну С: дієтологиня розповіла про продукти та денну норму для дорослих

Чи знали ви, що великий жовтий болгарський перець містить 380% денної норми вітаміну С?..

Розповідаємо про найпопулярніший у світі вітамін – вітамін С.

Вітамін С, або аскорбінова кислота, виконує багато важливих функцій в організмі:

зміцнює імунну систему, тому що підтримує клітинну функцію імунної системи;

сприяє виробленню колагену та загоєнню ран, діє як антиоксидант для захисту клітин від пошкодження вільними радикалами;

допомагає краще засвоювати залізо з їжі;

"Вітамін С – сильний антиоксидант, а низький рівень цього вітаміну пов'язаний з порушенням здатності думати та запам'ятовувати", - повідомляє українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я.

Він допомагає зменшити ризик захворювань серця. Також може знижувати високий рівень поганого холестерину та тригліцеридів у крові.

Тіло людини не може самостійно синтезувати вітамін С. Але ми можемо отримати його з їжі!

Денна норма вітаміну З для дорослих становить 90 мг.

Найкращі джерела вітаміну С

великий жовтий болгарський перець - 380% денної норми вітаміну С

56 грамів чорної смородини - 113% ДН

1 середній апельсин - 92% ДН

1 середній мандарин - 26% ДН

В 100 гр полуниці - 62% ДН

1 середній ківі - 62% ДН

2 ст ложки свіжої петрушки - 11% ДН

Поживні речовини легко руйнуються при нагріванні, тому вживання цих продуктів у сирому вигляді надасть більше користі для організму.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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