Найкращі джерела вітаміну С: дієтологиня розповіла про продукти та денну норму для дорослих

Чи знали ви, що великий жовтий болгарський перець містить 380% денної норми вітаміну С?..
Розповідаємо про найпопулярніший у світі вітамін – вітамін С.
Вітамін С, або аскорбінова кислота, виконує багато важливих функцій в організмі:
- зміцнює імунну систему, тому що підтримує клітинну функцію імунної системи;
- сприяє виробленню колагену та загоєнню ран, діє як антиоксидант для захисту клітин від пошкодження вільними радикалами;
- допомагає краще засвоювати залізо з їжі;
"Вітамін С – сильний антиоксидант, а низький рівень цього вітаміну пов'язаний з порушенням здатності думати та запам'ятовувати", - повідомляє українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я.
Він допомагає зменшити ризик захворювань серця. Також може знижувати високий рівень поганого холестерину та тригліцеридів у крові.
Тіло людини не може самостійно синтезувати вітамін С. Але ми можемо отримати його з їжі!
Денна норма вітаміну З для дорослих становить 90 мг.
Найкращі джерела вітаміну С
- великий жовтий болгарський перець - 380% денної норми вітаміну С
- 56 грамів чорної смородини - 113% ДН
- 1 середній апельсин - 92% ДН
- 1 середній мандарин - 26% ДН
- В 100 гр полуниці - 62% ДН
- 1 середній ківі - 62% ДН
- 2 ст ложки свіжої петрушки - 11% ДН
Поживні речовини легко руйнуються при нагріванні, тому вживання цих продуктів у сирому вигляді надасть більше користі для організму.
Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.