Найкращі трав’яні чаї, які допоможуть подолати стрес, напруженість і тривожність

Ці напої містять у своєму складі заспокійливі антиоксидантні та флавоноїдні сполуки, тому допомагають налагоджувати роботу нервової системи.

Розповідаємо, які найкращі трав’яні чаї від стресу та напруженості допомагають заспокоїтися, зняти тривожність і міцно заснути.

М'ятний чай

М'ятний чай має заспокійливу властивість, а все завдяки своєму аромату, який підбадьорює, знімає напруженість і тривожність, покращує настрій. Також напій має протизапальні властивості, які допомагають зменшити головний біль. Дослідження вчених показали, що м'ятний чай може розслабити центральну й периферичну нервову системи.

Ромашковий чай

Цей напій має заспокійливий і протизапальний ефекти, тому чудово впорається з безсонням. Лікарі рекомендують вживати ромашковий чай, щоб міцно і спокійно спати всю ніч. Він зменшує прояви тривожності завдяки своєму активному інгредієнту – апігеніну. Ця флавоноїдна сполука, що міститься в ромашці, як було доведено науковцями, має антитривожну дію. Також екстракт ромашки покращує настрій і полегшує головний біль.

Зелений чай

Напій дуже популярний в усьому світі, адже має потужну користь для здоров’я. Зелений чай допомагає нівелювати запальні процеси в організмі, знижує рівень цукру в крові, налагоджує процеси травлення. Зниження тривожності – ще одна перевага цього цілющого напою. Зелений чай містить амінокислоту L-теанін, яку пов’язують з покращенням настрою та зниженням симптомів тривоги.

Чай з меліси

Такий напій надзвичайно корисний, бо має високий рівень антиоксидантів. Він допомагає знизити помірну тривожність і депресію. Результат від вживання цього чаю помітний вже через 10 днів. Лікарі рекомендують обов’язково пити чай з меліси перед сном, щоб не мати проблем із засинанням.

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