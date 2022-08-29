Найкращий овоч для здоров’я кишківника: дієтологи радять

Зробіть салат із цієї смачної зелені або просто заправте її оливковою олією.

Щоденний раціон безпосередньо впливає на здоров’я вашого кишківника. Однак, іноді буває важко визначити найкращу їжу для кишківника.

Цільні продукти з високим вмістом клітковини допомагають підтримувати роботу кишківника. Наприклад, фрукти та овочі (і деякі цільні зерна) містять поліфеноли, які є сполуками, що покращують ваш кишковий бар’єр.

І хоча вживання великої кількості овочів і фруктів може забезпечити вас здоровою клітковиною та поживними речовинами, які допоможуть вашому кишківнику, дослідження показали, що зелені листові овочі можуть особливо допомогти живити корисні бактерії кишечника та покращити його загальний стан.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, як листова зелень може допомогти вашому кишечнику.

Настав час потушкувати листову капусту або приготувати смачний салат зі шпинату, тому що зелені листові овочі (згадаймо, шпинат, капуста кейл) можуть унікальним чином допомогти вашим кишковим бактеріям.

Дослідження, опубліковане в Nature Chemical Biology, показало, що ця листова зелень містить унікальну цукрову сполуку, яка називається сульфохіновоза (також відома як SQ). Корисні бактерії у вашому кишківнику живляться SQ для отримання енергії, тому, коли ви їсте листову зелень, ви, власне, годуєте корисні бактерії у своєму кишковому мікробіомі.

Що відбувається, коли ми годуємо корисні бактерії в нашому кишківнику? Чим більше енергії мають ці корисні бактерії, тим більше вони здатні створювати захисні бар’єри в нашому мікробіомі, необхідні для того, щоб утримувати шкідливі бактерії та зупиняти їхнє зростання і розмноження.

Мікробіом кишечника безпосередньо впливає на когнітивне здоров’я, а також на ризик нейродегенеративних захворювань.

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У звіті, опублікованому в журналі Neurology, стверджується, що високий вміст клітковини в листовій зелені може покращити здоров’я вашого кишечника і, отже, має нейропротекторні властивості, допомагаючи зменшити зниження когнітивних функцій.

Зрештою, ви не помилитеся, споживаючи цільні продукти з високим вмістом клітковини, як-от овочі, для здоров’я кишківника (не кажучи вже про здоров’я загалом). Але якщо ви любите листову зелень і можете включити її більше до щоденного раціону, ви отримаєте додаткову кількість SQ, щоб корисні бактерії працювали.

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