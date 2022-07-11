Найкращий овоч для зниження артеріального тиску: що радять дієтологи

Високий кров’яний тиск призводить до хвороб серця та інсульту.

Багато людей намагаються знизити свій артеріальний тиск, щоб зменшити ризик цих потенційно смертельних наслідків. Деякі перевірені рекомендації щодо контролю артеріального тиску містять обмеження споживання натрію, фізичні вправи та дотримання дієти.

У межах цієї дієти, створеної спеціально для зниження артеріального тиску, людям рекомендується їсти багато корисних для серця продуктів, а саме овочі.

Як овочі відіграють роль у регуляції артеріального тиску

Овочі зазвичай багаті на здорові поживні речовини, що підтримують артеріальний тиск (наприклад, клітковина), і мають низький вміст натрію. Певні види овочів також є природними джерелами кальцію, магнію та калію, що допомагають підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Але якщо ви шукаєте найкращий овоч №1, який можна додати до дієти для кров’яного тиску, буряк заслуговує на головний приз.

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Буряк - овоч №1 для здорового артеріального тиску

Напрочуд солодкий, гарного кольору та універсальний. Овоч можна додавати до салатів у поєднанні з козячим сиром, готувати із ним смузі, вже не кажучи про борщ.

Буряк є одним з найкращих продуктів, які необхідно їсти в разі підвищеного кров'яного тиску.

Чому саме буряк

Цей овоч містить природні хімічні речовини, які в організмі перетворюються на оксид азоту - судинорозширювальний засіб, тобто хімічну речовину, яка розслаблює внутрішні м’язи ваших кровоносних судин і сприяє збільшенню кровотоку.

Дані клінічних випробувань показують, що вживання свіжого бурякового соку може допомогти знизити артеріальний тиск. Систематичний огляд і метааналіз, опубліковані в журналі Frontiers in Nutrition, показали, що вживання бурякового соку протягом 3-60 днів покращує систолічний артеріальний тиск серед суб’єктів дослідження.

І згідно з результатами рандомізованого перехресного дослідження, опублікованого в журналі Академії харчування та дієтології, споживання багатих нітратами овочів, таких як буряк, позитивно впливає на показники артеріального тиску серед молодих людей.

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