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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
2 хв

Найкращі поєднання продуктів, які ефективно спалюють жир

Процес схуднення може бути приємним і смачним, якщо ви знаєте про правильні та корисні поєднання деяких продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чорний шоколад допомагає схуднути

Чорний шоколад допомагає схуднути / © Pixabay

Певні комбінації продуктів можуть допомогти вашому організму ефективніше спалювати жир і таким чином швидше скинути зайві кілограми.

У матеріалі розповідаємо про ефективні комбінації продуктів

Вівсянка та горіхи

Починати свій день із тарілки вівсянки з жменею горіхів, таких як мигдаль або волоські горіхи, — розумний крок для тих, хто хоче скинути зайві кілограми.

Яйця і солодкий перець

Яйця, природне джерело поживних речовин, відіграють вирішальну роль у підвищенні метаболізму завдяки наявності холіну і високоякісних білків. Дієта з високим вмістом білка може підвищити метаболізм до 100 калорій на день завдяки термічному ефекту їжі. Солодкий перець, багатий на вітамін С і капсаїцин, додає пікантності цій комбінації. Вітамін С допомагає боротися з кортизолом, гормоном, відповідальним за впертий жир на животі, а капсаїцин пригнічує апетит, сприяючи насиченню.

Авокадо та листові овочі

Поєднання авокадо і листової зелені, такої як шпинат або капуста, створює насичений поживними речовинами салат, що сприяє спалюванню жиру. У листових овочах мало калорій, але багато клітковини, що сприяє більш високому термічному ефекту.

Чорний шоколад і горіхи

Вживання помірної кількості темного шоколаду із вмістом какао не менше 70% у поєднанні зі жменькою горіхів теж може допомогти вам схуднути. Чорний шоколад допомагає схуднути, оскільки містить поліфеноли, потужні сполуки, які, як відомо, запобігають утворенню жиру і знищують жирові клітини, що призводить до термогенного ефекту, який посилює спалювання калорій. Горіхи, що містять Омега-3 жирні кислоти і клітковину, допомагають прискорити обмін речовин і сприяють зниженню ваги.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
576
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