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- Здоров’я
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Найкращі продукти для здоров’я нирок: що треба їсти
Регулярне вживання деяких продуктів може значно покращити та «очистити» нирки.
Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
Про це пише EverydayHealth.
Тваринні продукти підвищують кислотність організму, тоді як фрукти та овочі навпаки — мають лужний ефект. Щоб підтримувати баланс, нирки повинні виводити надлишок кислоти з крові через сечу.
Дослідження показало, що збільшення споживання рослинних продуктів зменшує навантаження на нирки та покращує загальний стан організму.
Вчені розділили учасників з високим артеріальним тиском та ознаками ниркових захворювань на три групи:
щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
ті, хто додав до свого раціону 2-4 чашки фруктів та овочів
ті, хто приймав соду як антацид для нейтралізації кислотності
ті, хто отримував стандартну медичну допомогу
Водночас у людей з першої групи також змінилися показники серцевого здоров’я: знизився рівень холестерину, зменшився індекс маси тіла та нормалізувався артеріальний тиск. Крім того, учасникам цієї групи знадобилося менше ліків.
«Фрукти та овочі повинні бути основою в лікуванні гіпертонії, а ліки — додатковими засобами. У нашому дослідженні учасники, які споживали фрукти та овочі, мали нижчий артеріальний тиск, кращий стан нирок та серця, вживаючи менші дози ліків», — сказав дослідник Дональд Вессон.
Експерт зазначає, що зниження кислотності за допомогою рослинної дієти корисне для здоров’я нирок і серця.
Нагадаємо, експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.