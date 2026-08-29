Найкращі продукти для здоров’я нирок: що треба їсти

Нирки — це життєво важливі парні органи / © Pixabay

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Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Про це пише EverydayHealth.

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Тваринні продукти підвищують кислотність організму, тоді як фрукти та овочі навпаки — мають лужний ефект. Щоб підтримувати баланс, нирки повинні виводити надлишок кислоти з крові через сечу.

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Дослідження показало, що збільшення споживання рослинних продуктів зменшує навантаження на нирки та покращує загальний стан організму.

Вчені розділили учасників з високим артеріальним тиском та ознаками ниркових захворювань на три групи:

щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

ті, хто додав до свого раціону 2-4 чашки фруктів та овочів

ті, хто приймав соду як антацид для нейтралізації кислотності

ті, хто отримував стандартну медичну допомогу

Водночас у людей з першої групи також змінилися показники серцевого здоров’я: знизився рівень холестерину, зменшився індекс маси тіла та нормалізувався артеріальний тиск. Крім того, учасникам цієї групи знадобилося менше ліків.

«Фрукти та овочі повинні бути основою в лікуванні гіпертонії, а ліки — додатковими засобами. У нашому дослідженні учасники, які споживали фрукти та овочі, мали нижчий артеріальний тиск, кращий стан нирок та серця, вживаючи менші дози ліків», — сказав дослідник Дональд Вессон.

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Експерт зазначає, що зниження кислотності за допомогою рослинної дієти корисне для здоров’я нирок і серця.

Нагадаємо, експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.

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