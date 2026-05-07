Найнебезпечніший час для серця: лікар назвав ранкову звичку, яка шкодить організму

Кардіолог із Лондона попередив, що період від 6:00 до 10:00 ранку є одним із найнебезпечніших для серцево-судинної системи. За його словами, саме в ці години організм переживає низку природних фізіологічних змін, які можуть підвищувати ризик серцевого нападу, особливо у людей із високим тиском, хронічним стресом або порушеннями сну.

Про це повідомило видання Mirror.

Кардіолог Франческо Ло Монако зазначив, що серцеві напади часто відбуваються не випадково, а відповідно до біологічних ритмів організму. Він пояснив, що у ранкові години серцево-судинна система зазнає найбільшого навантаження через одночасну дію кількох факторів.

Зокрема, вранці кров тимчасово стає більш «липкою», через що організму складніше розщеплювати тромби. Також у цей період звужуються артерії та різко підвищується рівень кортизолу — гормону стресу. Як зазначив кардіолог, ці процеси є природними, однак у комплексі вони можуть створювати серйозне навантаження на серце.

Особливо небезпечним це може бути для людей із прихованими або нестабільними атеросклеротичними бляшками, високим артеріальним тиском, постійним стресом чи поганою якістю сну.

Лікар також звернув увагу на вплив різкого пробудження. За його словами, гучний сигнал будильника може викликати додаткову стресову реакцію організму саме в момент, коли серцево-судинна система і без того перебуває під підвищеним навантаженням.

Кардіолог пояснив, що у людей із груп ризику через різке пробудження може знижуватися варіабельність серцевого ритму.

У зв’язку з цим лікар порадив по можливості відмовитися від різких звуків будильника та прокидатися поступово. Як альтернативу він рекомендує світлові будильники, які допомагають організму м’якше переходити від сну до активності.

Окрім цього, медик закликав переглянути ранкові звички після пробудження. За його словами, у перші 30 хвилин після сну не варто одразу виконувати інтенсивні фізичні вправи, швидко бігати сходами або створювати для організму додаткове навантаження.

Також лікар наголосив на важливості стабільного режиму сну. Регулярний час пробудження та достатній відпочинок можуть допомогти організму краще регулювати реакцію на стрес. Для людей із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань він рекомендував контролювати артеріальний тиск та стежити за показниками серцевого ритму вранці.

