Найнебезпечніший вік для набору ваги: учені виявили смертельний ризик

Людина із зайвою вагою

Збільшення ваги в ранньому дорослому віці сильніше пов’язане з ризиком смертності. Люди, у яких ожиріння розвинулося у віці від 17 до 29 років, мають приблизно на 70 відсотків більшу ймовірність померти через погіршення здоров’я, ніж ті, що не набрали зайву вагу до 60 років.

Про це пише видання Science Alert з посиланням на дослідження, проведене командою з Лундського університету у Швеції.

Хоча дослідження не показує, що саме раннє збільшення ваги було причиною смерті, а не якийсь інший фактор, відомо, що ожиріння пов’язане з низкою проблем зі здоров’ям.

«Найбільш послідовним висновком є ​​те, що збільшення ваги в молодшому віці пов’язане з вищим ризиком передчасної смерті в подальшому житті порівняно з людьми, які набирають менше ваги», — каже епідеміолог Таня Стокс з Лундського університету.

За словами дослідників, можливою причиною більшої статистики смертей серед людей, у яких розвинулося ожиріння в ранньому віці, є тривале життя з біологічним стресом надмірної ваги, коли організм перебуває під більшим навантаженням і має більший ризик зносу, ніж зазвичай.

Команда відстежувала загальну смертність та смерті, пов’язані з численними захворюваннями, пов’язаними з ожирінням, включаючи серцево-судинні захворювання, кілька видів раку та діабет 2 типу.

Дослідники вважають, що важливим висновком для громадського здоров’я повинно стати те, що профілактику ожиріння слід проводити якомога раніше.

Виявлений ризик смертності в цифрах виглядає так: якщо 10 з кожних 1000 учасників без раннього ожиріння померли протягом періоду спостереження, то у групі, де були люди з раннім ожирінням, померли близько 17 з 1000.

«Не варто надто зациклюватися на точних цифрах ризику. Вони рідко бувають повністю точними, оскільки на них впливають, наприклад, фактори, не враховані в дослідженні, та точність, з якою вимірювалися як фактори ризику, так і результати. Однак важливо розпізнавати закономірності, і це дослідження надсилає важливий сигнал особам, які ухвалюють рішення, та політикам», — наголосила Таня Стокс.

Нагадаємо, у США зафіксували найвищий за всю історію рівень ожиріння серед дітей і підлітків — водночас серед дорослого населення темпи зростання цього показника можуть почати сповільнюватися.