Найнижчий рівень захворюваності: Комаровский прокоментував ситуацію із коронавірусом в Україні та світі

Найнижчий рівень захворюваності: Комаровский прокоментував ситуацію із коронавірусом в Україні та світі

Причиною того, що так різко знизилася захворюваність на коронавірус, є варіант Дельта.

На сьогоднішній день ВООЗ констатує найнижчий рівень за останні рік-півтора захворюваності на коронавірус в США, Канаді. Європі.

Про це розповів лікар-педіатр, кандидат медичних наук, телеведучий Євген Комаровський на телеканалі "Freeдом".

"Але тим не менш, люди продовжують хворіти.Для групи ризику зберігається смертельна небезпека. Тому продовжувати вакцинацію потрібно", - пояснеив Комаровський.

Він додав, що причиною того, що так різко знизилася захворюваність на коронавірус, є варіант Дельта.

"Дельта була унікальної заразності. Людини, яка би не контактувала із цим варіантом коронавірусу, практично не було, тому, хто не був вакцинований, здобув імунітет, дякуючи Дельті. Таким чином усе населення Європи та україни отрималь антитіла", - сказав Комаровський.

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