Найпопулярніші міфи про схуднення: як ми собі брешемо про втрату ваги

Від підрахунку калорій до обмеження вуглеводів: будьте обережними з тими приємними міфами, які можуть підірвати вашу дієту.

Ми часто брешемо собі стосовно втрати ваги. Адже деякі способи схуднення, крім того, що найчастіше взагалі не призводять до втрати ваги, можуть, навпаки, сприяти її збільшенню, а ше гірше — викликати низку проблем зі здоров’ям.

Про це пише The Telegraph.

Пудинги я не чіпаю, але вино — це нормально

“Багато хто з нас йде на подібні компроміси, але цей насправді не підходить”, — каже доктор Сайра Хамід, консультант з ендокринології та діабету Imperial College Healthcare NHS Trust і автор The Full Diet Cookbook.

“І пудинг, і вино містять велику кількість цукру, тому з цієї точки зору ми просто обираємо одну їжу чи напій із високим вмістом цукру, а не інший”, — каже вона.

“Однак, вино, ймовірно, сприяє набору ваги, оскільки розслабленість від споживання алкоголю часто призводить до перекусу їжею, якої ми за інших обставин намагалися б уникнути, наприклад, чіпси або шоколад. Крім того, воно порушує сон і збільшує стрес, що впливає на набір ваги”.

Підрахунок калорій — це єдине, що має значення

"Згідно з рекомендаціями, чоловікам слід споживати 1900 калорій, а жінкам — 1400 калорій щодня для схуднення. Проте, велика різниця між споживанням 1900 калорій від цукру, жиру або білка", — каже Джайлз Йео, генетик з Кембриджського університету та автор книги "Чому калорії не мають значення". "Кожна з цих речовин має різну енергетичну вартість для метаболізму, і це не було враховано в жодних розрахунках калорій, які ми бачимо".

Візьмімо білки: "З кожних 100 калорій білка, ви засвоюєте лише 70, оскільки 30 використовуються для його метаболізму. Це означає, що кількість калорій, пов'язаних з білком, помилкова на 30 відсотків". З іншого боку, жири легко метаболізуються організмом, "тому якщо ви споживаєте 100 калорій жирів, ви засвоюєте 100".

Перекус корисними батончиками — це добре

"Розумний перекус невеликими порціями протягом дня є припустимим", — каже Йео. "Але перекус у формі “високого вмісту цукру та низького вмісту клітковини”, який продається нам у пакетах на полицях супермаркетів, — це зовсім інше. Чим менше клітковини і більше цукру містить ваш "здоровий" батончик, тим більше він фактично стає печивом або солодощами".

Я був у спортзалі, тож можу їсти все, що хочу

"Справді, після інтенсивного тренування ви витрачаєте більше енергії", — каже Френсіс Х. Мікурія, засновниця Frances M Fitness у Челсі. Після фізичних вправ організм продовжує працювати — відновлює пошкоджені м'язові тканини і клітини, що призводить до спалення калорій у процесі надмірного споживання кисню після тренування.

"Цей ефект може тривати протягом 24 годин після тренування", — пояснює Мікурія. Проте варто зауважити: "Думка про те, що ви можете собі дозволити з’їсти цілу порцію морозива просто тому, що ви закінчили інтенсивне тренування, є небезпечною", додає вона. Якщо ви споживаєте більше калорій, ніж ви витрачаєте, все одно наберете вагу.

Єдиний спосіб схуднути — відмовитися від вуглеводів

"У цьому є деяка логіка", — каже Кетрін Шарман, засновниця компанії Après Food. "За умови, що ви споживаєте менше калорій, ніж витрачаєте, головною причиною нездатності схуднути є контроль над інсуліном", — додає вона.

Вуглеводи швидко розщеплюються в організмі, перетворюючись на цукри, які швидко потрапляють в кров. При підвищенні рівня цукру в крові підшлункова залоза виробляє інсулін, що спонукає клітини засвоювати цукор для енергії або зберігання. Але це не означає, що вам потрібно повністю відмовитися від вуглеводів.

Замість цього Шарман радить не споживати вуглеводи самостійно: "Поєднуйте їх з невеликою кількістю жирів, таких як авокадо, арахісове або мигдальне масло, оскільки вони сповільнюють поглинання глюкози та фруктози в кров і довше насичують організм". Додавання білка також допомагає, оскільки його засвоєння займає більше часу, що сповільнює випорожнення шлунку.

Це все мої гормони

"Схуднення може бути складнішим для жінок після менопаузи, але це не є неможливим", — каже доктор Луїз Ньюсон, сімейна лікарка та експертка з менопаузи.

Причини набору ваги на цьому етапі різноманітні, але гормони грають роль. "Під час перименопаузи та менопаузи наш організм намагається компенсувати падіння рівнів естрогену, намагаючись знайти його джерело в інших місцях, включаючи іншу форму гормону, що виробляється жировими клітинами”.

Ви можете помітити, що у відповідь на це у вас починає розвиватися “запаска”, а також може виникнути сильна бажання до їжі з високим вмістом цукру або нездорових жирів, які організм, у свою чергу, відкладає як абдомінальний жир, що виробляє естрон”, — говорить доктор Ньюсон.

Найважливішим кроком є ​​впровадження здорового та розумного харчування, фізичних вправ і сну, але замісна гормональна терапія (ЗГТ) також може допомогти. “У моїй клініці жінки, які приймають ЗГТ (часто також з тестостероном), виявляють, що втрачають вагу. Частина цього пов’язана з метаболічними змінами, які відбуваються та покращуються під час ЗГТ, а частина пов’язана з тим, що жінки почуваються краще завдяки ЗГТ, тому вони більше займаються спортом”.

У всіх є невеликий животик

"По мірі того, як ми старішаємо, більшість людей набирає вагу", — каже доктор Ніл Срінівасан, консультант-кардіолог. "Але наявність зайвих жирових відкладень в області черевної порожнини, відома як абдомінальна адипозність, сильно пов'язана з серцево-судинними захворюваннями та смертністю від раку", — пояснює Срінівасан.

"Це також тісно пов'язано з підвищеним рівнем холестерину (що може спричинити серцевий напад та судинну деменцію) та системною запальністю (що може впливати на ризик серцевих нападів, інсультів та раку)", — додава він. Тому це не настільки безпечно, як вам, можливо, здається.

Я зовсім трошки…

Одна ложка пасти тут і кілька чіпсів там. Все це накопичується.

Перш ніж ви це зрозумієте, ви з’їсте додатково 100 або більше калорій, не помічаючи цього. Додавання ще 120 ккал до вашого звичайного раціону може призвести до накопичення 2-4 кг жиру за один рік.

"Все це є додатковою їжею для організму, яку потрібно метаболізувати", — каже Хамід. "Через годину в вашій крові буде більше цукру. Інсулін буде працювати, щоб перекласти цей додатковий цукор у жирові запаси".

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