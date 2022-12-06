Найпоширеніші міфи ендокринології: про що вірять жінки

Про міфи, в які не потрібно вірити, тому що це міфи, читайте в матеріалі ТСН.ua

Жінки особливо схильні довіряти сарафанному радіо, всяким порадам, які стосуються здоров'я. Особливо це стосується ваги та ожиріння, питання, як їсти солодке та не погладшати.

Про деякі упередження в ендокринології, які вже стали міфами, розповідає ендокринолог та дієтолог Грета Донч.

Міф 1. Якщо багато їсти солодкого, то виникне цукровий діабет. Як вважає фахівець, якщо не має генетичної схильності до виникнення діабету, його не буде.

Міф 2. Цукровий діабет викликає ожиріння. Якраз все навпаки, ожиріння є причиною інсулінорезистентності та діабету.

Міф 3. Жінки з цукровим діабетом не можуть мати дітей. Зовсім ні, при правильній підготовці до вагітності, корекції її стану під час усієї вагітності, жінка з діабетом може завагітніти, виносити та родити немовля.

Міф.4. Якщо приймати гормони, можна набрати вагу. Справді, перший синтетичний гормон викликав набір ваги. Проте, сучасні гормональні препарати, якщо їх індивідуально підібрати та правильно вживати, не викликають такої побічної дії.

Міф 5. Усім, у кого проблеми з щитоподібною залозою, потрібно приймати йод. Як зазначає лікар, при багатьох проблемах щитоподібної залози, йод взагалі не можна приймати.



Міф 6. Якщо зробити біопсію вузла щитоподібної залози, точно виникне рак. У це не потрібно вірити, вважає лікарка. Сьогодні біопсія є безпечним методом діагностики, який, навпаки допомагає поставити діагноз та не втрачати час при лікуванні хвороби.

Читайте також: