Найпоширеніші засоби від застуди: всі секрети про користь і шкоду

Пропонуємо вашій увазі все, що потрібно знати про найпоширеніші засоби від застуди.

Народні методи лікування застуди часто пов'язані з псевдонауковими уявленнями, а не фактами. Які з них працюють, а які — ні?

Yahoo Life запитав лікарів, чи дійсно вітамін С підвищує вашу здатність боротися з мікробами, чи є мед чарівним засобом від болю в горлі та кашлю та чи справді молоко робить слиз густішим.

Вітамін С

Вітамін С — це антиоксидант, який “позитивно впливає на підтримку імунітету”, розповідає Майкл Дель Джунко, лікар сімейної медицини з лікарні Святого Йосипа в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія. Вітамін C працює, стимулюючи вироблення та функцію білих кров'яних тілець, які є основним бар'єром організму проти інфекцій.

“Деякі дослідження припускають, що вітамін С може допомогти зменшити загальну тривалість і тяжкість симптомів застуди в домашніх умовах. Однак докази, що підтверджують це, не зовсім узгоджуються між собою і варіюються від дослідження до дослідження”, — пояснює лікар.

Вплив вітаміну С також варіюється від людини до людини, залежно від її стану та вибору вітамінних добавок, додає він. Тим не менш, не завадить збільшити споживання фруктів і овочів, багатих на вітамін С, таких як гуава, ківі, апельсини, болгарський перець, полуниця, помідори і броколі, каже лікар.

Загалом, вітамін С найкраще підходить для профілактики застуди, а не для лікування. Дель Джунко каже, що якщо ви зосередитеся на отриманні достатньої кількості цієї поживної речовини у своєму щоденному раціоні, це може допомогти вам вберегтися від хвороби.

Цинк

Незважаючи на велику кількість досліджень про цинк і застуду, результати щодо його ефективності неоднозначні. “Деякі дослідження показують, що вживання цинку, особливо впродовж 24 годин після появи симптомів застуди, може допомогти скоротити тривалість застуди”, — каже Дель Джунко. Як і вітамін С, цинк працює в тандемі з імунною системою, підтримуючи функцію захисних білих кров'яних клітин.

Аналіз, опублікований у BMJ Open у 2021 році, об'єднав дані 28 рандомізованих контрольованих досліджень, які вивчали, чи можуть цинкові пастилки, гелі, капсули або спреї полегшити симптоми застуди або прискорити лікування. Виявилося, що прийом від 75 до 100 міліграмів цинку щодня при перших ознаках застуди скорочує тривалість симптомів у середньому на два дні і значно зменшує їхню тяжкість.

Варто зазначити, що ці результати спостерігалися не у всіх учасників, а це означає, що ми не можемо гарантувати, що добавки цинку допоможуть. Однак, за словами Дель Джунко, якщо ви не перевищуєте рекомендовану дозу, це не зашкодить.

Ехінацея

Ехінацея — поширена добавка, яку рекламують як засіб від застуди. Це тому, що ця рослина, яка росте в Північній Америці, багата на флавоноїди, алкіламіди, феноли та полісахариди, які мають захисні функції в організмі, каже Девід М. Брейді, лікар-натуропат і головний лікар Designs for Health. “Його коріння і надземні частини традиційно використовувалися для лікування застуди, респіраторних інфекцій, бактеріальних інфекцій і загоєння ран протягом століть”, — додає він.

Наукові дані про ефективність ехінацеї, однак, неоднозначні. Наприклад, старіший мета-аналіз показав, що ехінацея допомагає зменшити тривалість та ймовірність застуди. Інше дослідження показало, що ехінацея знижує ризик рецидивуючих респіраторних інфекцій. З іншого боку, огляд 24 подвійних сліпих досліджень, проведений у 2014 році за участю 4631 учасника, показав, що препарати ехінацеї не приносять користі при лікуванні застуди.

Існує кілька способів вживання ехінацеї — найпопулярнішими є сушений чай та біологічно активні добавки.

Молоко та молочні продукти

Триматися подалі від молока та інших молочних продуктів — поширена порада, коли ви хворієте. Однак Дель Джунко каже, що “немає жодних поточних доказів на користь відмови від молока під час хвороби”: “Я б рекомендував уникати молока, якщо у вас непереносимість лактози, але в інших випадках молоко є чудовим джерелом кальцію та білка, що буде корисним під час хвороби”.

Читайте провідні новини дня:

Тим не менш, деякі люди повідомляють про збільшення слизу при вживанні молочних продуктів, і якщо це стосується вас, відмовтеся від них під час хвороби.

Мед від болю в горлі та кашлю

“Натуральний мед має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, — каже Дель Джунко. — Він також має протизапальні властивості”.

Ось у чому підступ: додавання меду в чай може зменшити його супервластивості. “Я рекомендую споживати мед під час хвороби в натуральному вигляді, — каже дель Джунко. — Ложка меду щодня допоможе. Уникайте нагрівання меду, оскільки процес нагрівання денатурує білки та ензими, що призводить до втрати їхньої активності”.

Однак це не означає, що вам слід повністю уникати додавання меду в чай, особливо якщо ви відчуваєте, що він заспокоює, коли ви хворієте. Зволоження, з яким може допомогти чай, також є важливим аспектом одужання від застуди, “тому немає жодних причин не вживати його”, каже Брейді.

Незалежно від того, які засоби від застуди ви обираєте, Брейді рекомендує використовувати зволожувач повітря, щоб підтримувати легені та носові шляхи у вологому стані та оптимально функціонувати. Дель Джунко дає одну надійну рекомендацію: важливо дотримуватися збалансованої дієти, пити достатньо води і дотримуватися правил гігієни, оскільки вони є важливими для загального імунного здоров'я.

“Коли ви застуджені, ваш організм має тенденцію втрачати більше рідини через надмірне вироблення слизу, лихоманку і пітливість, — пояснює він. — Вживання рідини в цей час може допомогти полегшити симптоми та підтримати ваше загальне самопочуття”.

Ви можете переконатися, що отримуєте достатню кількість води, вживаючи супи на основі бульйону, вівсянку, йогурти та смузі. “Сучасні рекомендації зосереджені на збільшенні калорійності раціону під час хвороби через підвищені метаболічні потреби”, — каже він.

Читайте також: