Найпоширеніший вид раку у чоловіків підкрадається непомітно: дослідження виявило групи ризику

Дослідники прогнозують, що смертність від раку простати може збільшитися вдвічі до 2040 року.

Вчені прогнозують що кількість смертей від раку передміхурової залози може подвоїтися у найближчі півтора десятиліття. За статистикою, 2020 року від цієї хвороби померло 1,4 мільйона чоловіків, але вже 2040 року ця цифра може сягнути трьох мільйонів.

Про це пише Sky News.

Комісія наукового медичного журналу The Lancet вивчила офіційну статистику захворюваності та смертності від раку простати й дійшла висновку, що ймовірно, вона не відображає реальну картину. На думку дослідників, далеко не всі чоловіки проходять обстеження та ще менше повідомляють про його результати й отримують лікування. Найгірша ситуація спостерігається у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, де тільки заможні верстви населення мають кошти, щоб боротися з раком.

Вчені також визначили групи найвищого ризику щодо захворювання на рак передміхурової залози. До них відносяться чоловіки, старші за 50 років, а також ті, хто має генетичну схильність (тобто у попередніх поколіннях в родині мали місце випадки раку простати).

Комісія зазначила, що рак простати – це підступна хвороба, яка на ранніх стадіях зазвичай не має яскраво виражених симптомів. Тому лікарі радять регулярно проходити медичне обстеження у лікаря-уролога, адже чим раніше буде виявлено хворобу, тим легше з нею боротися. При цьому дослідники закликають серйозно поставитися до цього питання, адже рак простати – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків, на яке припадає 15% відсотків усіх діагностованих випадків.

"Оскільки дедалі більше чоловіків у світі доживають до середнього і похилого віку, зростатиме й кількість випадків раку простати. Ми знаємо, що цей "вибух" захворюваності неминучий, тому нам потрібно починати планувати протидії та вживати запобіжних заходів вже зараз", – підкреслив провідний автор дослідження та професор Інституту дослідження раку в Лондоні Нік Джеймс.

На його думку, саме рання діагностика та підвищення рівня обізнаності серед населення планети можуть врятувати мільйони життів у найближчі роки.

Нагадаємо, у світі катастрофічно зростає число випадків раку. За прогнозами ВООЗ, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на понад 75%.

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