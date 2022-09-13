Найважливіша харчова звичка у разі артриту - дієтологи радять

За оцінками різних експертів, ревматоїдним артритом сьогодні страждає понад 20 мільйонів людей у всьому світі. Якщо ви один із них, зміна раціону може допомогти.

Запалення суглобів, яке викликає біль і скутість, може загострюватися з віком, і ліків від цього немає. Однак є способи полегшити деякі симптоми артриту або уповільнити їх. Наприклад, зміна способу життя та раціону.

Доведено, що деякі продукти полегшують дискомфорт і біль, пов’язані з артритом, завдяки важливим вітамінам і мінералам, які вони містять.

Так, найважливішою харчовою звичкою у разі артриту є споживання достатньої кількості зелених овочів щодня.

Листова зелень, брокколі, брюссельська капуста, спаржа багаті на антиоксиданти та фітохімічними речовини, які допомагають блокувати клітини від пошкодження.

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Зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста та інші, можуть захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Це пов’язано з високим вмістом антиоксидантів в овочах, які багаті вітамінами A, C і K.

Результати дослідження, опублікованого в Міжнародному журналі профілактичної медицини, показують, що антиоксиданти можуть значно покращити активність захворювання. Дослідження також показало, що антиоксиданти можуть бути корисними для допомоги в управлінні окислювальним стресом при ревматоїдному артриті.

У дослідженні, опублікованому в American Journal of Lifestyle Medicine, було встановлено, що дієта, багата темними листовими зеленими овочами, може сприяти збільшенню рівня бета-каротину — пігменту, який перетворюється на вітамін А.

Це також може допомогти знизити рівень C-реактивного білку (CRP), підвищений рівень якого може бути ознакою гострого запалення, тобто потенційно може зменшити ризик або тяжкість хронічних захворювань, які включають запалення.

Дослідники запропонували щоденно вживати шпинат, листову капусту, зелень, мангольд.

Отже, якщо у вас артрит, спробуйте додати у свій раціон більше листової зелені та хрестоцвітих овочів. Ці продукти допоможуть зменшити запалення, яке викликає хворобливі симптоми у разі артриту, і водночас покращити загальне здоров’я організму.

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