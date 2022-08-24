Найважливіша харчова звичка у разі захворювань серця - лікарі радять

Розмір вашої порції може мати більше значення, ніж ви думаєте.

Одна порція їжі з високим вмістом жирів, ймовірно, не призведе до негайної відправки вас у відділення невідкладної допомоги із серцевим нападом, але така дієта явно вплине на ваше серцево-судинне здоров'я. Якщо у вас діагностовано захворювання серця (або ви знаєте, що схильні до ризику його розвитку), стежте за своїм раціоном.

Зокрема, за об'ємом порцій.

З усіх рекомендацій щодо харчування, корисного для серця, найефективнішим є контроль порцій. Тоді як інші поради з харчування, такі як споживання більшої кількості фруктів і овочів, нежирних білків, цільних зерен і корисних жирів, цілком заслуговують на дотримання, здорова для серця дієта починається з розумного об'єму порцій.

Американська кардіологічна асоціація надала свої рекомендації щодо покращення здоров'я серцево-судинної системи.

Перша порада – коригування споживання калорій. За їхніми словами, для покращення кардіометаболічного здоров'я люди повинні "регулювати споживання та витрату енергії для досягнення та підтримання здорової ваги тіла". Контроль порцій їжі, до яких ви звикли, та перекушування, – це правильний шлях до підтримки вашої ваги.

Ви можете поставити запитання, чому важливо їсти помірні порції та стежити за цифрами на вагах. Хіба для серцевих захворювань важливіше очистити артерії від шкідливих насичених жирів або натрію, що підвищує артеріальний тиск? Звичайно, цеє важливою частиною підходу для здоров’я серця, але підтримання нормальної ваги може бути ще важливішим.

Згідно з великим дослідженням 2018 року, надмірна маса тіла значно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань (особливо в молодому віці). Зайві кілограми навіть збільшують ймовірність смерті від серцевих захворювань.

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Зв’язок між тим, скільки ви їсте, і вашими шансами на захворювання серця зводиться до того, як ваша вага впливає на фактори ризику серцево-судинних захворювань. Експерти давно знають, що вищий ІМТ може спричинити, наприклад, високий кров’яний тиск. А підвищена вага збільшує ймовірність розвитку високого рівня холестерину та діабету, двох інших головних чинників серцевих захворювань. Тим часом ожиріння може спричинити пошкодження серцевого м’яза – навіть за відсутності інших факторів ризику.

Тож як саме зменшити порції, щоб серце було здоровішим?

Є багато способів.

Спробуйте змінити посуд. Деякі тарілки навіть мають спеціальні розділи для кожної групи продуктів.

Ведіть щоденник та відстежуйте те, що споживаєте. Перегляньте програми для відстеження раціону (наприклад, FatSecret або My Fitness Pal).

Ознайомтеся зі стратегією контролю порцій розміром з долонь. Ідея полягає в тому, що відповідна порція м’яса має розмір вашої долоні, наприклад, а кінчик великого пальця є хорошим індикатором кількості олії, соусу чи сметани.

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