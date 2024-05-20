Називають "медичним дивом": бабуся п'ять разів хворіла на рак і втратила 11 органів

Жінці, яка почала боротися з раком у 38 років, востаннє діагностували рак 2023-го.

Бабуся вдячна за те, що вижила після того, як п'ять разів пережила рак і була названа лікарями "медичним дивом".

Про її історію написало news.com.au.

Минуло понад три десятиліття відтоді, як Гейл Дін, якій зараз 72 роки, ходила з подругою на закупи на північних пляжах Сіднея 1991-го, коли вони проходили повз медичний центр, що рекламував безкоштовну мамографію.

Тоді 38-річна Гейл та її подруга ніколи раніше не чули про це і подумали, що це "може бути весело". Натомість мама-одиначка трьох дітей виявила у себе чотирисантиметрову злоякісну пухлину в лівій молочній залозі, що стало початком її десятирічної боротьби з раком.

Дін була шокована, оскільки не відчувала жодних симптомів. "Мені було 38 років, я почувалася добре. У мене ніколи не було жодних серйозних проблем зі здоров'ям, і раптом вони з'явилися. Але така природа раку. Він підступний", — розповіла вона в інтерв'ю.

Гейл думала про своїх дітей, які росли без батька, і бачила в них головну мотивацію до життя. За тиждень їй призначили мастектомію – видалення лівої молочної залози. Після операції на жінку чекали шість місяців "дуже важкої" хіміотерапії, яка залишила її без волосся.

Попри те, що у неї не було раку, вона все ще думала, чи не є вона "бомбою сповільненої дії", і продовжувала робити мамографію. За п'ять років, 1996-го, Дін вдруге діагностували рак, цього разу у правій молочній залозі. За тиждень її поклали до лікарні, щоб видалити ракову пухлину.

Після цього Гейл перейшла в "режим боротьби" і завжди сприймала рак як "ворога, якого треба перемогти". Чергові курси хіміотерапії "зіпсували її організм" і завдали шкоди її тілу.

1999 року у неї почалася вагінальна кровотеча, і після візиту до гінеколога їй сказали, що слизова оболонка її матки "повна раку". Жінці зробили гістеректомію – видалення матки.

Наступні 16 років колишня вчителька провела без раку, встигнувши вийти заміж, відсвяткувати народження онуків і подорожувати світом.

Вона продовжувала регулярно проходити обстеження, де звикла чути такі слова як "ремісія" і "ви вилікувані". 2015 року вона пройшла планову колоноскопію попри те, що "почувалася добре" і не мала жодних симптомів. Лікарі виявили пухлину тазу розміром з тенісний м'яч. Дін одночасно пройшла курс променевої та хіміотерапії, який вона описала як "найгірші дев'ять тижнів" у своєму житті. Лікування було успішним у боротьбі з раком, але воно пошкодило її органи, а також призвело до необхідності носіння калоприймача.

Минулого року бабуся потрапила до лікарні через закупорку кишківника калоприймачем, але лікарі виявили дещо інше. У неї був рак лівої нирки, і її довелося видалити.

72-річна жінка сподівається, що рак не повернеться після видалення багатьох органів, зокрема грудей, а також 26 лімфатичних вузлів, матки, маткових труб, яєчників, жовчного міхура і лівої нирки.

Гейл сказала, що лікарі назвали її "медичним дивом" і вона "вдячна" за те, що вижила.

"Численні лікарі говорили мені, що не знають нікого, хто б мав п'ять різних дуже серйозних видів раку і вижив після них", — каже вона.

2017 року Дін отримала позитивний результат тесту на мутацію гена BRCA, який пояснював її перші два випадки раку молочної залози. Вона погодилася стати об'єктом дослідження раку, сподіваючись допомогти іншим, оскільки науковці шукатимуть генетичні помилки та невідкриті гени.

Гейл розповіла, що її віра, сім'я та позитивне мислення допомогли їй у боротьбі з раком. Бабуся, яка також бере участь у публічних виступах і працює церемоніймейстеркою на похоронах, каже, що все її життя – це вдячність. Вона також хоче, щоб люди, які борються з раком, знали, що злитися – це нормально, що не обов'язково бути сильним чи незалежним і приймати допомогу.

Нагадаємо, медик поборов останню стадію раку мозку, застосувавши власне революційне лікування. Минулого року у нього діагностували гліобластому четвертої стадії.

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