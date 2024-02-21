Названо 10 найкорисніших для здоров'я продуктів, що містять жири: їх можна їсти щодня

Не всі види жирів шкідливі для здоров’я. Є такі продукти, що містять поліненасичені жирні кислоти, без яких нашому організму не обійтися. Адже вони відіграють ключову роль у здоров’ї серця, мозку, кишківника, кісткової тканини та імунної системи. Розповідаємо, які продукти містять корисні жири і їх обов’язково треба включити до щоденного раціону.

Які 10 продуктів містять корисні жири: їх треба їсти щодня

Оливкова олія. Найбільше користі від продукту першого холодного віджимання, така олія містить у своєму складі ряд антиоксидантів і понад тридцять поліфенолів. Оливкова олія вкрай корисна для серця, підтримання ваги на належному рівні, для міцності серцевого м’яза та судин. Дослідження американських вчених показало, що регулярне вживання продукту зменшує ризик захворювання на цукровий діабет та ожиріння на 22%.

Найбільше користі від продукту першого холодного віджимання, така олія містить у своєму складі ряд антиоксидантів і понад тридцять поліфенолів. Оливкова олія вкрай корисна для серця, підтримання ваги на належному рівні, для міцності серцевого м’яза та судин. Дослідження американських вчених показало, що регулярне вживання продукту зменшує ризик захворювання на цукровий діабет та ожиріння на 22%. Мигдаль. Цей горіх активує роботу мозку та підтримує належне функціонування нервової системи. Його треба їсти усім, хто має проблеми безсоння, хронічної втоми і поганої концентрації. Також мигдаль знижує рівень "поганого" холестерину та запобігає хворобам серця. Для тих, хто дотримується дієти – це неоціненний продукт. Горіх здатен знижувати масу тіла та спалювати жирові відкладення на талії.

Цей горіх активує роботу мозку та підтримує належне функціонування нервової системи. Його треба їсти усім, хто має проблеми безсоння, хронічної втоми і поганої концентрації. Також мигдаль знижує рівень "поганого" холестерину та запобігає хворобам серця. Для тих, хто дотримується дієти – це неоціненний продукт. Горіх здатен знижувати масу тіла та спалювати жирові відкладення на талії. Мигдальна олія. За рахунок більшої концентрації мононенасичених жирів, продукт удвічі корисніший за мигдалеві горіхи. А ще, це відмінне джерело вітаміну Е, який здатен попередити передчасне старіння.

За рахунок більшої концентрації мононенасичених жирів, продукт удвічі корисніший за мигдалеві горіхи. А ще, це відмінне джерело вітаміну Е, який здатен попередити передчасне старіння. Органічне молоко. Цей продукт містить велику частку білка та кальцію, які є будівельним матеріалом для нашого організму. Науковці зазначають, що органічне молоко набагато корисніше за звичайне, адже корів вигодовують спеціально збалансованим кормом на трав’яній основі.

Цей продукт містить велику частку білка та кальцію, які є будівельним матеріалом для нашого організму. Науковці зазначають, що органічне молоко набагато корисніше за звичайне, адже корів вигодовують спеціально збалансованим кормом на трав’яній основі. Авокадо – прекрасний помічник у процесі швидкого схуднення. До того ж, такий метод вкрай корисний для здоров’я. Оскільки фрукт містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, які організм може отримати лише з їжі. А вони вкрай потрібні для здоров’я серця, печінки, жовчного міхура та центральної нервової системи.

– прекрасний помічник у процесі швидкого схуднення. До того ж, такий метод вкрай корисний для здоров’я. Оскільки фрукт містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, які організм може отримати лише з їжі. А вони вкрай потрібні для здоров’я серця, печінки, жовчного міхура та центральної нервової системи. Насіння льону. Також містить кислоти омега-3, які зменшують процеси запалення в організмі, знищують вільні радикали, які є причиною онкології. Лляне насіння знижує рівень "поганого" холестерину, підтримує здоров’я серця та очей. Його треба їсти всім, хто має проблеми із суглобами та кістками.

Також містить кислоти омега-3, які зменшують процеси запалення в організмі, знищують вільні радикали, які є причиною онкології. Лляне насіння знижує рівень "поганого" холестерину, підтримує здоров’я серця та очей. Його треба їсти всім, хто має проблеми із суглобами та кістками. Волоські горіхи. Цей продукт обов’язково треба їсти літнім людям. Бо волоські горіхи за рахунок вмісту ліноленової кислоти здатні попередити хворобу Альцгеймера та деменції.

Цей продукт обов’язково треба їсти літнім людям. Бо волоські горіхи за рахунок вмісту ліноленової кислоти здатні попередити хворобу Альцгеймера та деменції. Лосось. Лікарі рекомендують вживати червону морську жирну рибу не менше трьох разів на тиждень. Оскільки вона багата на поліненасичені жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Тому вкрай корисна для нашого здоров’я.

Лікарі рекомендують вживати червону морську жирну рибу не менше трьох разів на тиждень. Оскільки вона багата на поліненасичені жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Тому вкрай корисна для нашого здоров’я. Тунець. Риба містить велику частку омега-3, тому може попередити захворювання серця, діабет ІІ типу та ожиріння. Тунець здатен знизити в рази захворювання на деякі види раку й запалення організму. Також риба має великий вміст вітаміну D, що вкрай важливий для зміцнення імунітету.

Риба містить велику частку омега-3, тому може попередити захворювання серця, діабет ІІ типу та ожиріння. Тунець здатен знизити в рази захворювання на деякі види раку й запалення організму. Також риба має великий вміст вітаміну D, що вкрай важливий для зміцнення імунітету. Яйця. Медики рекомендують вживати яйця на сніданок, бо вони здатні насити організм всіма необхідними корисними речовинами і не провокують набір зайвих кілограмів. Також яйця корисні для гостроти зору, міцності судин та здоров’я всього організму.

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