Названо 10 найнебезпечніших косметичних операцій: одна має ризик ускладнень 92%

Дослідники назвали топ-10 небезпечних косметичних операцій.

Про це пише New York Post.

Очолює список операція зі зміни кольору очей, яка містить косметичні імплантати райдужної оболонки, лазерне видалення пігменту і кератопігментацію. Ризик ускладнень – 92%.

Дослідники з Overnight Glasses стверджують, що пацієнти ризикують своїм зором, оскільки час відновлення становить від одного до восьми тижнів, а середня вартість операції – 12 000 доларів.

Під час кератопігментації лазер використовується для створення тунелю в рогівці для розміщення кольорового пігменту. Експерти вже давно попереджають про ускладнення цієї процедури, серед яких втрата зору, сліпота, глаукома та запалення очей.

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Доктор Колін МакКеннел, професор клінічної офтальмології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, розповів Healthline, що це "погана ідея" робити "будь-яку непотрібну операцію на очах" через ризик ускладнень.

Підтяжка стегон посіла друге місце у списку, з 78% ризиком ускладнень, таких як утворення тромбів, інфекції та зміна чутливості шкіри.

Улюблена знаменитостями бразильська підтяжка сідниць опинилася на третьому місці з ризиком 38%. Проблеми, які можуть виникнути, містять потрапляння жирових клітин у кров і поширення їх у легені або мозок, інфекції, пошкодження нервів, набряки і шрами.

Список 10 найнебезпечніших косметичних операцій:

Операції зі зміни кольору очей (косметичні імплантати райдужної оболонки, лазерне видалення пігменту, кератопігментація): 92,3% ускладнень Підтяжка стегон: 78% ускладнень Бразильська підтяжка сідниць: 38% ускладнень Підтяжка тіла: 42% ускладнень Ін'єкційні філери: 65% ускладнень Зменшення грудей: 38% ускладнень Імплантати сідниць: 22% ускладнень Збільшення грудей: 14% ускладнень Підтяжка рук (брахіопластика): 21% ускладнень Підтяжка грудей (мастопексія): 10% ускладнень

Нагадаємо, зірка реаліті, який ризикнув змінити колір очей, планує ще більш шалену операцію, заборонену в ЄС. Ця зміна дозволить йому претендувати на омріяний подіум.

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