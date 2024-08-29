Названо 10 найнебезпечніших косметичних операцій: одна має ризик ускладнень 92%

Медики попереджають, що усі косметичні процедури мають певні ризики.
Дослідники назвали топ-10 небезпечних косметичних операцій.
Про це пише New York Post.
Очолює список операція зі зміни кольору очей, яка містить косметичні імплантати райдужної оболонки, лазерне видалення пігменту і кератопігментацію. Ризик ускладнень – 92%.
Дослідники з Overnight Glasses стверджують, що пацієнти ризикують своїм зором, оскільки час відновлення становить від одного до восьми тижнів, а середня вартість операції – 12 000 доларів.
Під час кератопігментації лазер використовується для створення тунелю в рогівці для розміщення кольорового пігменту. Експерти вже давно попереджають про ускладнення цієї процедури, серед яких втрата зору, сліпота, глаукома та запалення очей.
Доктор Колін МакКеннел, професор клінічної офтальмології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, розповів Healthline, що це "погана ідея" робити "будь-яку непотрібну операцію на очах" через ризик ускладнень.
Підтяжка стегон посіла друге місце у списку, з 78% ризиком ускладнень, таких як утворення тромбів, інфекції та зміна чутливості шкіри.
Улюблена знаменитостями бразильська підтяжка сідниць опинилася на третьому місці з ризиком 38%. Проблеми, які можуть виникнути, містять потрапляння жирових клітин у кров і поширення їх у легені або мозок, інфекції, пошкодження нервів, набряки і шрами.
Список 10 найнебезпечніших косметичних операцій:
- Операції зі зміни кольору очей (косметичні імплантати райдужної оболонки, лазерне видалення пігменту, кератопігментація): 92,3% ускладнень
- Підтяжка стегон: 78% ускладнень
- Бразильська підтяжка сідниць: 38% ускладнень
- Підтяжка тіла: 42% ускладнень
- Ін'єкційні філери: 65% ускладнень
- Зменшення грудей: 38% ускладнень
- Імплантати сідниць: 22% ускладнень
- Збільшення грудей: 14% ускладнень
- Підтяжка рук (брахіопластика): 21% ускладнень
- Підтяжка грудей (мастопексія): 10% ускладнень
Нагадаємо, зірка реаліті, який ризикнув змінити колір очей, планує ще більш шалену операцію, заборонену в ЄС. Ця зміна дозволить йому претендувати на омріяний подіум.
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