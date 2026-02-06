Названо 11 продуктів із потужною антиоксидантною дією: що варто додати до раціону

Гранат / © Associated Press

Чорницю часто називають «золотим стандартом» антиоксидантів, але наукові дані показують: вона далеко не єдина у цьому списку. Дослідження, що охопило понад 3100 продуктів і напоїв, засвідчило — низка звичних продуктів має не меншу, а подекуди й вищу антиоксидантну активність.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Зокрема, темний шоколад із високим вмістом какао вирізняється великою кількістю флавонолів і поліфенолів, які пов’язують із підтримкою роботи мозку, серця та настрою. Яблука, особливо сушені, містять флавоноїди й вітамін С та можуть сприяти зниженню запалення і ризику серцево-судинних захворювань.

Серед горіхів особливо виділяються волоські горіхи та пекан. Вони багаті на вітамін Е, ресвератрол і катехіни, що допомагають боротися з оксидативним стресом і запаленням. Дослідження також пов’язують регулярне споживання волоських горіхів із підтримкою здоров’я кишечника та мозку.

До продуктів із потужною антиоксидантною дією належать і ягоди годжі — вміст вітаміну С у них у кілька разів вищий, ніж у чорниці. Ожина, завдяки антоціанам, також часто перевершує чорницю за антиоксидантною активністю, а її властивості вивчають у контексті профілактики інсульту та серцевих нападів.

У списку є й менш очевидні позиції. Насіння чіа містить цілу низку рослинних антиоксидантів, а кава за рівнем антиоксидантної активності може перевищувати багато ягід — утім, показники залежать від сорту зерен і способу заварювання. Кориця та зелений чай також відомі високим вмістом поліфенолів, які мають протизапальні властивості.

Замикають перелік гранати. Поліфеноли та пунікалагіни, що містяться в них, вважають одними з найпотужніших антиоксидантів серед продуктів рослинного походження — деякі дослідження вказують, що їхній ефект може бути сильнішим, ніж у чорниці.

Як наголошують експерти, антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які пошкоджують клітини. Тож різноманітний раціон із ягодами, горіхами, спеціями та напоями може стати важливою інвестицією у здоров’я в довгостроковій перспективі, зазначає лікар Сохайб Імтіаз.

Нагадаємо, дослідження показало, що прості зміни в харчуванні можуть бути пов’язані зі зниженням ризику інсульту у жінок.