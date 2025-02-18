Названо 2 популярні овочі, які стають отрутою під час смаження: про це майже ніхто не знає

Лікарі та вчені попереджають, що картопля й баклажани можуть стати небезпечними для здоров’я після смаження, і ось чому.
Експерти наголошують, що під дією високих температур в картоплі та баклажанах утворюються токсичні речовини, які можуть стати причиною отруєння.
Картопля – джерело акриламіду
Під час смаження картоплі, особливо якщо овоч готувати у фритюрі, утворюється отруйна речовина – акриламід, яку Всесвітня організація охорони здоров'я визнала потенційно канцерогенною. Чим вища температура і триваліше смаження, то більше акриламіду накопичується в картоплі. Ця сполука збільшує ризики появи:
- онкологічних захворювань;
- хвороб нервової системи, а також деменції.
- запальних процесів в організмі.
Баклажани – надлишок соланіну
Соланін – це природний токсин, який у великій кількості може стати причиною отруєння. Під час смаження баклажанів концентрація цієї сполуки збільшується в рази. Це може призвести до:
- нудоти та блювоти;
- запаморочення та слабкості;
- розладу шлунку.
Як зробити ці овочі безпечними: корисні поради
- Щоб не утворювався акриламід, картоплю рекомендовано варити чи запікати.
- Баклажани перед приготуванням необхідно вимочувати в солоній воді, це допоможе знизити рівень соланіну.
- Медики радять зменшити вживання смажених страв і надавати перевагу більш корисним методам приготування овочів.
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