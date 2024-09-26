Названо 2 продукти, які небезпечні для всіх внутрішніх органів: їх варто виключити з раціону

Є продукти харчування, які негативно впливають на кишківник, серце й судини, кістки та зуби, тому від них краще взагалі відмовитися.

Лікарі рекомендують не вживати солодких газованих напоїв та супів швидкого приготування, особливо дітям до 18 років. Ці продукти містять багато натрію, цукру, барвників й ароматизаторів, які є вкрай шкідливими для всіх систем організму. До того ж, супи з пакетів зазвичай не містять клітковини, тому не насичують організм, а завдають йому значної шкоди.

Яка шкода супів швидкого приготування: кому не можна їсти

Продукт місить транс-жири, які провокують хвороби серця й ракові захворювання, особливо, рак молочної залози. Також супи з пакетів мають багато цукру та солі. Цукор збільшує ризик ожиріння, карієсу, діабету та розвитку ракових пухлин, а сіль спричиняє затримку води в організмі та розвиток гіпертонії.

Всі супові суміші є потенційно шкідливими для здоров’я. Лікарі забороняють ці продукти тим людям, які мають такі захворювання:

панкреатит і виразку;

хронічні захворювання печінки та жовчного міхура;

запалення нирок та сечовивідної системи;

захворювання серця й судин;

алергію;

гастрит та печію;

діарею та метеоризм;

кишковий коліт.

Повністю виключити з раціону продукти швидкого приготування треба жінкам в період вагітності та вигодовування. Також не слід давати швидкі супи дітям до 18 років.

Чим шкідливі солодкі газовані напої

Ризик ожиріння та проблеми із зубами. Великий уміст доданого цукру та висока калорійність призводять до набору зайвої ваги та проблем із зубами, зокрема руйнування емалі.

Великий уміст доданого цукру та висока калорійність призводять до набору зайвої ваги та проблем із зубами, зокрема руйнування емалі. Порушення міцності кісток. Регулярне вживання газованої води може стати причиною крихкості кісткової тканини.

Регулярне вживання газованої води може стати причиною крихкості кісткової тканини. Хвороби серця й судин. За рахунок високого вмісту барвників та підсолоджувачів продукт може негативно впливати на серцево-судинну систему, провокувати підвищення рівня цукру в крові.

За рахунок високого вмісту барвників та підсолоджувачів продукт може негативно впливати на серцево-судинну систему, провокувати підвищення рівня цукру в крові. Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. У деяких випадках вуглекислий газ стимулює секрецію шлункового соку, що провокує розвиток гастриту.

У деяких випадках вуглекислий газ стимулює секрецію шлункового соку, що провокує розвиток гастриту. Підвищують кислотність шлунку. Вживання газованої води провокує здуття живота.

Чим краще замінити газовану воду

Негазована вода. Це найпростіший і найздоровіший спосіб нормалізації водного балансу в організмі. Звичайна вода не містить калорій, цукру чи кислот, тому є відмінним варіантом, щоб утамувати спрагу.

Це найпростіший і найздоровіший спосіб нормалізації водного балансу в організмі. Звичайна вода не містить калорій, цукру чи кислот, тому є відмінним варіантом, щоб утамувати спрагу. Лікувальна мінеральна вода. Таких видів продуктів продається дуже багато, виробник вказує цю інформацію на етикетці. Лікувальна вода покращує роботу кишківника, знижує рівень цукру, усуває здуття тощо.

Таких видів продуктів продається дуже багато, виробник вказує цю інформацію на етикетці. Лікувальна вода покращує роботу кишківника, знижує рівень цукру, усуває здуття тощо. Чай. Чорний, зелений чи трав’яний – ці чаї містять купу антиоксидантних сполук та інших корисних речовин, які вкрай важливі для здоров’я організму.

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