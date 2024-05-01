Названо 20 продуктів, які можна їсти у великій кількості й не набирати вагу

Лікарі надали перелік продуктів, які не спричиняють набору зайвих кілограмів, їх можна їсти досхочу.
Розповідаємо, якими смаколиками можна ласувати досхочу і не набирати зайві кілограми.
Що можна їсти досхочу й не набирати вагу: лікарі назвали 20 продуктів
- Кавун містить багато антиоксидантів та калію, тому він вкрай поживний, але не відкладається на тілі зайвою жировою тканиною. Він легкий для шлунку, бо має небагато клітковини, тому ним можна ласувати досхочу.
- Яблука. Фрукти містять розчинну клітковину, яка насичує організм на тривалий проміжок часу. А за рахунок вмісту поліфенолів яблука можуть пришвидшувати метаболізм і допомагати спалювати жир. Тому вони цілком безпечні для фігури.
- Попкорн – відмінний продукт для перекусу. Але варто бути обережними з добавками, які можуть додати йому калорійності.
- Банани. Тут варто уточнити, що безпечними для фігури будуть недозрілі банани. За рахунок вмісту пектину та крохмалю вони насичують організм, але не шкодять стрункості.
- Малина. 150 грамів малини містить 78 калорій, тому вона є ідеальним варіантом для перекусу. Окрім того, ягода містить безліч вітамінів та мікроелементів, які вкрай корисні для здоров’я.
- Рисові коржі містять клітковину, тому здатні наситити організм на тривалий проміжок часу. Їх можна їсти у великій кількості. Вони цілком безпечні і не відкладаються зайвими кілограмами на тілі.
- Гранат має лише 100 калорій, тому цілком безпечний і не спричинить набору зайвої ваги. Вчені провели дослідження, яке показало: якщо випивати склянку гранатового соку щодня упродовж місяця, можна дуже швидко схуднути на 10 кілограмів.
- Помідори практично не мають у своєму складі жирів, зате містять калій, фолієву кислоту, вітаміни С і К, які вкрай корисні для здоров’я.
- Овес сприяє спалюванню зайвої жирової тканини за рахунок вмісту клітковини, білка, цинку, магнію, фосфору й тіаміну. Тому вівсянку треба їсти усім, хто хоче швидко й безпечно схуднути.
- Гарбуз забезпечує 200% щоденної норми вітаміну А, містить білки, клітковину, мідь, залізо, магній вітаміни С, В, Е, К. Тому він вкрай корисний для здоров’я і не зашкодить фігурі.
- Нут. Якщо регулярно вживати бобові, то можна уникнути проблем з ожирінням. Нут містить у своєму складі рослинні волокна, клітковину й білок, тому добре насичує на довгий проміжок часу, але не відкладається зайвими кілограмами на тілі.
- Грейпфрут найкраще вживати зранку, можна у вигляді соку. Він містить клітковину і вітамін С, які збадьорять організм і наситять на тривалий час.
- Броколі має низьку калорійність, містить білок та клітковину, тому цю капусту можна їсти в необмеженій кількості, вона безпечна для фігури і корисна для здоров’я.
- Спагеті-сквош або гарбуз-спагеті. Продукт багатий на вітаміни А, В, С, Е, тому вкрай корисний для здоров’я. І має низьку калорійність, на сто грамів продукту припадає лише 78 калорій.
- Пастернак містить клітковину, калій, кальцій, магній, фосфор, цинк, залізо, вітаміни В, С, К, Е, тому його треба вживати усім, хто бажає швидко та безпечно схуднути.
- Маракуйя – це вкрай смачний екзотичний фрукт, яким можна ласувати досхочу, бо він містить лише 18 калорій.
- Шпинат. Один пучок листя шпинату містить лише 78 калорій, проте має багато вітамінів та мікроелементів, які вкрай корисні для організму.
- Кабачки. В одному кабачку міститься всього 4 калорії, але він має багато поживних речовин, білка та клітковини, тому буде прекрасним гарніром для всіх, хто хоче мати струнку фігуру.
- Гарбуз-жолудь містить 172 калорії, багатий на вітаміни В, С і бета-каротин, який вкрай корисний для здоров’я очей та серцево-судинної системи.
- Квасоля багата на білок, клітковину, фолієву кислоту й залізо. Це вкрай корисний продукт для тих, хто хоче мати чудову форму і не любить сидіти на дієті.
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Названо продукт, який швидко спалює зайвий жир на тілі під час сну