Названо 3 продукти, які подовжують молодість: зупиняють процеси старіння клітин

З віком наш організм уповільнює всі процеси, це стосується також вироблення колагену вже після сорока років. Тому вкрай важливо вживати продукти, які містять потужну частку білка, що сприяє синтезу цієї важливої сполуки для нашої молодості та краси. Така їжа також допоможе запобігти наростанню жирової тканини на тілі та втраті м’язів, покращить стан кісток, суглобів, зубів і нігтів.

Які продукти допомагають подовжити молодість і призупиняють процеси старіння

Кістковий бульйон. Про дивовижні властивості кісткового бульйону має знати кожен. Адже це унікальний кулінарний шедевр, на основі якого готується безліч інших страв. А ще він має комплекс лікувальних властивостей, тому не варто нехтувати таким цілющим продуктом. Завдяки тому, що кістки в бульйоні варяться досить тривалий час, вони віддають рідині всі свої корисні мінерали та мікроелементи. Саме вони запобігають передчасному старінню, зберігають еластичність суглобів і міцність кісток до глибокої старості. Бульйон містить багато колагену, що позитивно впливає на шкіру, кісткову та сполучну тканини. Також завдяки колагену покращується стан волосся, шкіра стає гладенькою та пружною, на ній відсутні заломи та ознаки передчасного старіння.

Про дивовижні властивості кісткового бульйону має знати кожен. Адже це унікальний кулінарний шедевр, на основі якого готується безліч інших страв. А ще він має комплекс лікувальних властивостей, тому не варто нехтувати таким цілющим продуктом. Завдяки тому, що кістки в бульйоні варяться досить тривалий час, вони віддають рідині всі свої корисні мінерали та мікроелементи. Саме вони запобігають передчасному старінню, зберігають еластичність суглобів і міцність кісток до глибокої старості. Бульйон містить багато колагену, що позитивно впливає на шкіру, кісткову та сполучну тканини. Також завдяки колагену покращується стан волосся, шкіра стає гладенькою та пружною, на ній відсутні заломи та ознаки передчасного старіння. Риба. Найбільша цінність риби в тому, що вона, крім вітамінів та йоду, містить поліненасичені жирні кислоти (омега-3 й омега-6) та білок, що легко засвоюється. Саме тому лікарі рекомендують їсти рибу якомога частіше. Адже вона здатна уповільнювати старіння клітин, тому має омолоджувальний ефект. Також риба багата на вітаміни (A, E, D), кальцій, цинк, селен, залізо, фосфор та магній. Завдяки такому складу продукт корисний для суглобів, мозку і всього організму людини.

Найбільша цінність риби в тому, що вона, крім вітамінів та йоду, містить поліненасичені жирні кислоти (омега-3 й омега-6) та білок, що легко засвоюється. Саме тому лікарі рекомендують їсти рибу якомога частіше. Адже вона здатна уповільнювати старіння клітин, тому має омолоджувальний ефект. Також риба багата на вітаміни (A, E, D), кальцій, цинк, селен, залізо, фосфор та магній. Завдяки такому складу продукт корисний для суглобів, мозку і всього організму людини. Курятина. Куряче м’ясо також належить до тих продуктів, які містять цінний білок для здоров’я та молодості нашого організму. Адже всі процеси, що відбуваються в нашому тілі, вибудовуються навколо амінокислот – кінцевої сполуки розпаду білка. Вони немовби цеглинки, з яких складається наше тіло. І коли їх не вистачає, ми починаємо хворіти і завчасно старіти. А куряче м’ясо може наситити наш організм всіма амінокислотами, і незамінними також, яких немає у рослинних білках. Також куряче м’ясо містить купу вітамінів та мінералів, зокрема магній, калій, кальцій, марганець, цинк, фосфор. 100 грамів курятини забезпечує організм добовою нормою білка, жиру та вуглеводів. Саме тому лікарі рекомендують вживати її якомога частіше. Якщо їсти курячий бульйон, то можна покращити стан шкіри й волосся. Страва містить потужну частку колагену, який сприяє еластичності шкіри, міцності та сяянню локонів. До того ж, курячий бульйон зміцнює кісткову тканину та нігті. Найкраще варити страву з домашньої курки, тоді в ній міститиметься багато колагену та вітамінів.

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