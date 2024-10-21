Названо 3 продукти, які треба обов’язково їсти жінкам за 40, і ось чому

Що необхідно обов’язково додати до свого раціону жінкам 40+, щоб підтримувати гормональний баланс, бути енергійними і подовжити молодість.

Щоб залишатися в чудовій формі, жінкам після 40 років потрібно стежити за своїм повноцінним харчуванням та дотримуватися деяких простих рекомендацій. Це допоможе підготувати організм до періоду менопаузи, знизити ризики вікових захворювань та запобігти проблемам із зайвою вагою. Розповідаємо, які продукти треба включити до свого раціону всім жінкам 40+.

Що треба їсти жінкам після 40, щоб подовжити молодість і залишатися здоровими

Субпродукти. Найбільш значущим субпродуктом вважається печінка. Вона є джерелом білка, вітамінів групи В, A, D, E, органічного фосфору та заліза. Її вкрай важливо їсти жінкам, які дотримуються дієти, щоб запобігти анемії, також печінка корисна за дерматологічних захворювань. На другому місці за користю перебуває серце – це повноцінне джерело незамінних жирів, які вкрай важливі для оновлення клітин організму. Інші субпродукти також містять білок – колаген, який допомагає нарощувати м’язи, зміцнює кістки, суглоби, зуби, нігті та волосся. Особливо субпродукти корисні для жінок у період менопаузи, бо сприяють налагодженню роботи практично всіх систем організму.

Найбільш значущим субпродуктом вважається печінка. Вона є джерелом білка, вітамінів групи В, A, D, E, органічного фосфору та заліза. Її вкрай важливо їсти жінкам, які дотримуються дієти, щоб запобігти анемії, також печінка корисна за дерматологічних захворювань. На другому місці за користю перебуває серце – це повноцінне джерело незамінних жирів, які вкрай важливі для оновлення клітин організму. Інші субпродукти також містять білок – колаген, який допомагає нарощувати м’язи, зміцнює кістки, суглоби, зуби, нігті та волосся. Особливо субпродукти корисні для жінок у період менопаузи, бо сприяють налагодженню роботи практично всіх систем організму. Листові овочі. Шпинат, рукола, крес-салат, черемша мають потужний вміст вітамінів групи В, С, К, рослинні волокна, мінерали та антиоксиданти. Клітковина рослинних продуктів є паливом для корисних бактерій у кишківнику, тому допомагає нормальному травленню й розганяє обмін речовин, захищаючи від наростання зайвої жирової тканини на тілі. Кальцій, магній та калій, що містяться в листових овочах, підтримують належний лужний баланс в організмі та захищають клітини від окислювальних процесів. Також ці овочі містять достатньо заліза й калію, щоб підтримувати належну роботу серця й судин.

Шпинат, рукола, крес-салат, черемша мають потужний вміст вітамінів групи В, С, К, рослинні волокна, мінерали та антиоксиданти. Клітковина рослинних продуктів є паливом для корисних бактерій у кишківнику, тому допомагає нормальному травленню й розганяє обмін речовин, захищаючи від наростання зайвої жирової тканини на тілі. Кальцій, магній та калій, що містяться в листових овочах, підтримують належний лужний баланс в організмі та захищають клітини від окислювальних процесів. Також ці овочі містять достатньо заліза й калію, щоб підтримувати належну роботу серця й судин. Риба вкрай необхідна для жіночого організму, бо містить важливі жирні кислоти омега-3, які поліпшують роботу мозку та налагоджують нормальне функціонування нервової системи. Лікарі рекомендують вживати рибу хоча б тричі на тиждень, щоб захистити кісткову тканину від крихкості, оскільки вона містить кальцій, фосфор та білок. Через вміст селену та йоду риба допомагає налагоджувати правильну роботу щитоподібної залози та зміцнює імунітет. Вона також багата антиоксидантними сполуками, які захищають від раку молочних залоз та передчасного старіння.

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