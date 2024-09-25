Названо найкращі натуральні напої, які швидко спалюють вісцеральний жир

Якщо включити ці напої до свого щоденного здорового харчування, можна позбутися зайвої жирової тканини в зоні живота і стегон.

Розповідаємо, які напої пригнічують голод, а також пришвидшують обмін речовин, що допомагає організмові швидше спалювати жирову тканину.

Вода

Усі напої, які мають низьку чи нульову калорійність, в рази пришвидшують метаболізм. Воду можна пити із додаванням лимона чи ложки меду. Завдяки вітамінам та корисним речовинам, які містяться у цих продуктах, організм не відчуватиме дефіциту поживних речовин, але й не отримуватиме зайвих калорій.

Однак не варто сподіватися, що запита водою смажена жирна їжа не вплине на вашу фігуру. Напій у цьому випадку не допоможе, хоча покращить засвоєння важкої їжі.

Зелений чай

Зелений чай сприяє пришвидшенню обміну речовин, адже містить біологічно активні сполуки – катехіни та кофеїн. Ці речовини допомагають організму спалювати жирову тканину, адже підвищують окислення жиру. Дієтологи рекомендують включати зелений чай до дієти, тоді напій дійсно допомагатиме швидко позбутися жирової тканини на животі. Найбільша доза катехінів, які прискорюють спалення вісцерального жиру, міститься у чаї матча.

Кава

Вчені вже давно довели, що кава пригнічує апетит за рахунок вмісту великої частки кофеїну. Це у свою чергу провокує зниження споживання калорій та зменшення кількості жирової тканини на тілі.

Дослідження показали, що кофеїн стимулює термогенез – це процес, який змушує організм виробляти більше тепла та енергії за рахунок спалювання надлишку калорій.

Кава також сприяє налагодженню роботи кишківника, який відіграє найголовнішу роль у засвоєнні їжі та обміні речовин. Наукові експерименти показали, що ті люди, які п’ють достатню кількість кави, мають високий рівень корисних бактерій і менше шкідливих організмів у кишечнику.

Маслянка

Це побічний продукт від виготовлення масла. Наразі напій продається у будь-якому супермаркеті та користується популярністю серед споживачів. А все тому, що маслянка має низьку калорійність, сприяє нормалізації жирового обміну, збагачена корисними речовинами. Тому дієтологи рекомендують цей напій як частину дієтичного раціону для корекції фігури. Маслянка вкрай корисна за рахунок наявності фосфатидів та концентрації лецитину, які в рази пришвидшують обмін речовин. Також напій містить повноцінний набір вітамінів – холін, біотин, РР, D, К, Н, С та групи В (1,2,5,6,9,12). В маслянці міститься купа мінералів – понад 20 елементів, найголовніші з яких кальцій, сірка, фосфор, калій, хлор.

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