Названо 5 хвороб, за яких лікарі забороняють їсти оселедець: з чим не можна поєднувати рибу

Вже, напевно, всім відома користь риби — лікарі рекомендують вживати її не менш ніж три рази на тиждень. І якщо червону можуть собі дозволити не всі, то оселедцем можна ласувати частіше. Бо ця риба значно дешевша, але користю не поступається найдорожчим лососевим видам. В оселедці є жири, вітаміни й мінерали, які вкрай важливі для нашого організму. Втім, лікарі рекомендують утримуватися від вживання риби тим, хто має певні захворювання. Розповідаємо, кому не можна їсти оселедець і з чим поєднувати його не слід.

Який оселедець найкорисніший: свіжий чи слабосолоний

Тут лікарі дають однозначну відповідь — рибу краще їсти в запеченому вигляді. Тоді оселедець збереже найбільше білка, вітамінів А, В, Е, К і D, заліза, цинку, йоду та поліненасиченої кислоти омега-3. Та якщо здоров’я дозволяє, тоді можна ласувати маринованим чи слабосолоним оселедцем.

Якщо ви любите слабосолону чи мариновану рибу, треба вивчити її склад ще в магазині. Поживна цінність маринованого оселедця може бути мінімальною. Лікарі рекомендують не купувати салати із додаванням оселедця, наприклад, шубу. Оскільки користі від такої їжі немає, а от отруїтися можна запросто.

Кому не можна їсти оселедець: які протипоказання

Якщо ви маєте такі захворювання, то від риби краще відмовитися:

гіпертонія;

атеросклероз;

хвороби серцево-судинної системи;

інфаркт міокарда;

інсульт.

Також медики не рекомендують вживати слабосолоний оселедець вагітним жінкам і тим, які годують грудним молоком. На рибу може бути алергія, тому спочатку слід упевнитися, що цієї проблеми немає.

Із чим не можна їсти оселедець

Оселедець містить велику частку легкозасвоюваного білка. Тому не варто його вживати з тими продуктами, які містять цю сполуку. Таке поєднання страв буде важко засвоюватися, можуть виникнути проблеми з травленням. Це бобові, гриби, гречка, рис, яйця тощо.

Також не варто вживати рибу за одне приймання їжі разом із сиром, ковбасою та червоним м’ясом. Якщо ви полюбляєте салат з оселедцем та яйцями, то варто переглянути рецептуру, бо це вкрай важка їжа для організму.

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