Названо 5 найкорисніших супів для здоров’я: їх необхідно їсти якомога частіше

Перші страви чудово насичують, це гарний вибір на для обіду чи вечері. Також супи містять купу вітамінів та інших поживних речовин за рахунок м’яса, кісток та овочів.
Супи – це надзвичайно корисні страви для нашого організму, хоча вони добре насичують, але не відкладаються зайвими кілограмами на фігурі. Однак серед них є п’ять найкорисніших, які лікарі рекомендують регулярно вживати, щоб мати міцне здоров’я і прекрасну фізичну форму.
Які супи найкорисніші: вони обов’язково мають бути у вашому раціоні
Ці види перших страв містять купу вітамінів, мінералів та антиоксидантів, добре насичують, однак зовсім не шкодять фігурі. Також вони сприяють гідратації організму, підтримуючи належну норму рідини і запобігаючи появі набряків на тілі.
- Курячий бульйон. Це напевно найпопулярніший суп, який цінується не лише за смак, а й за свою надзвичайну користь. Бульйон зміцнює імунітет і відновлює сили організму після захворювань, його можна вживати як дорослим, так і дітям, від абсолютно безпечний. Цей суп контролює вагу, сприяє омолодженню та регенерації клітин. А все завдяки вмісту білка, антиоксидантних сполук та вітамінів, які йому "віддають" овочі та м’ясо.
- Юшка з морської риби. Цей суп насичує організм достатньою кількістю мінералів – залізом, цинком і фтором, які містяться в червоній рибі. Ще юшка багата на жирні кислоти омега-3, а ці сполуки організм може отримати тільки з їжі. Омега-3 корисна тим, що сприяє зміцненню здоров’я серцево-судинної системи, мозку та нервової системи.
- Овочевий суп корисний для здоров’я за рахунок вітамінів та мінералів, які містяться в ньому. Ці мікроелементи зміцнюють імунітет, заряджають організм енергією, підтримують здоров’я серця, шкіри, очей і кишечника.
- Борщ. Дієтологи називають борщ збалансованим супом, бо він містить білки, складні вуглеводи, клітковину та насичені жири. Однак медики не рекомендують їсти борщ, приготований на жирному бульйоні, людям із хворобами серця й судин. Однак пісний варіант цієї страви безпечний для всіх, до того ж, він допомагає схуднути, якщо є така потреба.
- Легкий грибний суп корисний тим, що містить достатню кількість клітковини, вітамінів групи B і магнію. Ці речовини позитивно впливають на роботу серця, судин та нервової системи.
Читайте також:
Мінус 5 кілограмів за тиждень: цей фрукт спалює жир швидше за будь-які дієти
Названо рибу, яку категорично не можна їсти, хоча її продають в усіх супермаркетах
Названо найпопулярніший напій, який відновлює здоров’я печінки: рятує від цирозу й ожиріння