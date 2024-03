Названо 5 олій, які в жодному разі не можна вживати

Сьогодні вже нікого не здивуєш великим вибором рослинних олій. Але не всі ці продукти можна вживати, тим паче смажити на них. Бо така їжа перетворюється на справжню отруту. Розповідаємо, які види рослинної олії не можна вживати, посилаючись на Eat this, not that.

Яку олію краще не використовувати для приготування їжі

Пальмова олія. Цей продукт містить у своєму складі транс-жири, які вкрай шкідливі для серцево-судинної системи. Така олія впливає на підвищення "поганого" холестерину в крові, провокуючи ризики захворювання серця й судин. Зазвичай, вона може міститися в продуктах харчування, випічці, на ній смажать картоплю фрі, курячі крильця й стегенця, різноманітні снеки тощо.

Соєва олія. Вчені довели, що ця рослинна олія може спровокувати ожиріння і підвищення рівня цукру в крові. Продукт не використовується для приготування вдома, але він міститься у продуктах харчування, які виготовляються великими виробництвами. Соєва олія може міститися в заправках для салатів, приправах і фастфуді.

Кукурудзяна олія. Дослідження науковців показують, що кукурудзяна олія через високу концентрацію жирної кислоти Омега-6 має більш негативний вплив на наше здоров'я, ніж позитивний. До того ж, її виготовляють з кукурудзи, що містить шкідливі речовини, які вона увібрала через добрива та хімічні обробки. Цю олію широко використовують для смаження у фритюрі.

Гідрогенізована рослинна олія. Це штучно виготовлена олія, яка містить небезпечні для нашого здоров'я транс-жири. Ці жири додають для того, щоб продукт довше зберігався, вони мають вкрай негативний вплив на серцево-судинну систему. Тому таку олію краще обходити стороною.

Кокосова олія. Це на сьогодні досить популярна олія. Хоча найчастіше її використовують у косметології. Кокосова олія має високу концентрацію жирів, які негативно впливають на здоров'я, зокрема можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові. Тому цю олію також не варто вживати у їжу, щоб не мати проблем із серцево-судинною системою.

