Названо 6 чаїв, що можуть зменшувати тиск і підтримувати здоров’я серця

Результати досліджень свідчать, що окремі види чаю можуть сприяти зниженню артеріального тиску та підтримці серцево-судинної системи. Найчастіше йдеться про напої, багаті на антиоксиданти або з вираженими заспокійливими властивостями.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Одним із напоїв, що сприяють зниженню артеріального тиску, є чай із гібіскуса. Його отримують із квіток рослини, багатих на антиоксиданти. За даними досліджень, регулярне вживання такого напою може знижувати систолічний артеріальний тиск, а також впливати на рівень холестерину та тригліцеридів. В окремих випадках позитивний ефект спостерігали вже після місяця щоденного вживання.

Ромашковий чай відомий передусім своїм заспокійливим ефектом. Фахівці пов’язують це з потенційним зниженням тиску, адже стрес і порушення сну є факторами ризику гіпертонії. Дослідження також вказують на можливі антигіпертензивні властивості ромашки.

Зелений чай, який містить флавоноїди катехінового типу, також асоціюється зі зниженням артеріального тиску. Найкращий ефект, за даними науковців, спостерігається за тривалого регулярного вживання. Крім того, його пов’язують із меншим ризиком серцево-судинних захворювань.

Подібні властивості має і чорний чай. Його сполуки сприяють розслабленню судин. У деяких дослідженнях зазначено, що кілька чашок на день протягом тривалого періоду можуть незначно знижувати як систолічний, так і діастолічний тиск.

Чай із листя оливкового дерева також вивчають як засіб для підтримки нормального тиску. Огляд досліджень свідчить, що екстракти цієї рослини можуть бути ефективними, зокрема у людей із гіпертонією або діабетом 2 типу.

Ще один варіант — чай із глоду. Його виготовляють із рослин родини трояндових. Деякі дані свідчать про можливе зниження тиску у людей із легкою формою гіпертонії, однак науковці наголошують: доказів поки недостатньо і потрібні додаткові дослідження.

Водночас універсальних рекомендацій щодо кількості чаю чи тривалості вживання немає. Ефект залежить від індивідуального стану здоров’я та початкового рівня артеріального тиску. У більшості випадків помітні зміни можуть з’явитися лише за кілька місяців регулярного вживання.

Фахівці наголошують, що чай може бути лише частиною здорового способу життя. Для контролю тиску також важливі збалансоване харчування, фізична активність і дотримання рекомендацій лікаря.

Окремо варто враховувати вміст кофеїну, який може впливати на сон і тиск. Крім того, деякі трав’яні чаї здатні взаємодіяти з лікарськими препаратами, тому перед регулярним вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

