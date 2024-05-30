Названо 6 найкорисніших каш для здоров’я дитини: містять вітаміни, мінерали та клітковину

Каша вважається найкориснішою їжею для малюка після грудного молока. Так, для дитини дуже важливі інші продукти – м’ясо, овочі, фрукти, що багаті на корисні мікроелементи та вітаміни. Але каша – це та незамінна їжа, яку педіатри рекомендують батькам обов’язково включити до щоденного раціону дитини. Розповідаємо, які шість каш вважаються найкориснішими для здоров’я дітей.

Гречана каша

Гречка – це топовий продукт, який багатий на білок та клітковину, що сприяють процесам травлення в організмі дитини. Крупа містить вітаміни групи В, магній, калій, кальцій, марганець, залізо, цинк та інші корисні мінерали, які забезпечують ріст та розвиток малюка. Тому гречану кашу обов’язково треба додавати до раціону дитини.

Вівсяна каша

Педіатри вважають вівсянку найкориснішою кашею для дитячого організму. Адже вона легка і водночас поживна. Дітям обов’язково треба пропонувати цей продукт на сніданок, тоді до обіду вони почуватимуться ситими. У вівсяному зерні містяться вітаміни групи В, що допомагають зміцнювати нервову систему, а також купа мінералів та рослинна клітковина, що забезпечують правильний розвиток всіх систем дитячого організму.

Перлова каша

Це одна з найсмачніших та найпоживніших каш, якщо її правильно приготувати. Перед варінням крупу заливають теплою водою на кілька годин, а потім варять кашу. Так перловка зберігає всі цінні та поживні речовини. Її дуже полюбляли готувати наші предки, особливо запорозькі козаки.

Перловка містить у своєму складі йод, фтор, фосфор, селін, кальцій, магній та калій, які забезпечують міцність кісток і зубів, допомагають всьому організмові правильно функціонувати. А вітаміни А, В, С, Е і D налагоджують водно-сольовий обмін та кислотно-лужний баланс в організмі дитини.

Пшоняна каша

Так само, як й інші види каш, пшоняна містить безліч вітамінів та мінералів, які необхідні для росту й розвитку дитини. У пшоні міститься пектин, рослинна клітковина, магній, фтор, калій, кальцій, залізо, марганець, йод тощо. Через вміст антиоксидантних сполук каша допомагає зміцнити імунітет дитячого організму, захищає від вірусних та патологічних захворювань.

Кукурудзяна каша

У кукурудзяній крупі містяться вітаміни А, Е, РР і групи В, тому за користю вона не поступається гречці та вівсянці. Також каша містить натрій, калій, кальцій, титан, бор, магній, марганець, фосфор, сірку, які зміцнюють всі системи організму, завдяки чому дитина добре росте й не хворіє.

Але кукурудзяну крупу перед заварюванням, як і перловку, треба тримати у теплій воді 2-3 години. Тоді каша не буде жорсткою і крупа не втратить своїх корисних речовин у процесі приготування.

Рисова каша

Не дарма жителі Сходу їдять рис щодня, адже він містить безліч корисних сполук, вітамінів та мінералів, які є незамінними для дитячого організму. Рисова каша – це безцінне джерело білка й рослинної клітковини, які є будівельним матеріалом для клітин організму. Також вона містить вітаміни групи В, кальцій, залізо, марганець, фосфор, калій, натрій та цинк, які зміцнюють імунітет і запобігають багатьом захворюванням.

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