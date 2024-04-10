Названо 7 каш, які допомагають схуднути: розганяють метаболізм і швидко спалюють зайвий жир

Замість жорстких дієт: лікарі назвали каші, які обов’язково треба включити в раціон всім тим, хто хоче швидко скинути зайву вагу.

Лікарі назвали сім каш, які здатні не лише наситити організм усіма корисними мікроелементами та вітамінами, а й захистити від зайвих кілограмів. Адже такі страви містять мінімум калорій, зате розганяють метаболізм і спалюють зайву жирову тканину. Розповідаємо, які каші обов’язково треба їсти тим, хто хоче швидко схуднути до літа.

Навіщо їсти кашу: яка користь круп

Крупи – це продукт з високим вмістом вуглеводів, який насичує організм на досить тривалий проміжок часу. Крупа містить багато рослинної клітковини, тому добре засвоюється організмом, налагоджуючи оптимальну роботу травної системи. Вона допомагає виводити з організму всі зайві відкладення, шлаки та шкідливі речовини.

Найчастіше надається перевага гречці та вівсянці, оскільки вважається, що це найкорисніші каші. Але існують також не менш корисні крупи, про які варто знати. Вони можуть навіть випереджати популярну крупу за вмістом корисних речовин та низькою калорійністю.

Яка каша найкорисніша для швидкого схуднення: що лікує

Лікарі назвали кілька каш, які допоможуть позбутися жирових відкладень, це гречана, вівсяна, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, перлова і рисова.

Однак є та, яка найефективніше бореться із зайвими кілограмами, це пшоняна каша. Цей продукт допомагає з легкістю позбутися надлишкової ваги, миттю розтоплює жирові відкладення. І не дозволяє жировій тканині наростати знову. Лікарі вважають, що саме пшоно найефективніше бореться з жиром. Якщо вживати регулярно цю кашу, можна за 2 тижні скинути до 7 кілограмів.

Яка користь пшоняної каші.

Попереджає розвиток анемії, покращує апетит.

Робить шкіру більш еластичною, зміцнює волосся, зуби та нігті.

Налагоджує роботу нервової системи, покращує когнітивні функції.

Покращує роботу печінки, жовчного міхура і серцево-судинної системи.

Виводить токсини і шлаки з організму.

Які ще каші для схуднення: що лікують

Гречана каша. Гречку лікарі рекомендують їсти при ожирінні. Так як крупа багата на залізо та вітаміни, її вживають для профілактики анемії. Це низькокалорійна каша, яка містить лише 308 ккал на 100 грамів продукту.

Гречку лікарі рекомендують їсти при ожирінні. Так як крупа багата на залізо та вітаміни, її вживають для профілактики анемії. Це низькокалорійна каша, яка містить лише 308 ккал на 100 грамів продукту. Пшенична каша. Якщо регулярно вживати цю кашу, покращиться стан волосся, нігтів та шкіри, підвищиться імунітет і знизиться рівень холестерину в крові. Каша також низькокалорійна, на сто грамів продукту містить 316 ккал.

Якщо регулярно вживати цю кашу, покращиться стан волосся, нігтів та шкіри, підвищиться імунітет і знизиться рівень холестерину в крові. Каша також низькокалорійна, на сто грамів продукту містить 316 ккал. Вівсянка лідирує за вмістом рослинної клітковини, здатна розганяти метаболізм і пришвидшувати процеси схуднення. Якщо варити вівсянку на воді, то на 100 грамів продукту буде лише 88 ккал.

лідирує за вмістом рослинної клітковини, здатна розганяти метаболізм і пришвидшувати процеси схуднення. Якщо варити вівсянку на воді, то на 100 грамів продукту буде лише 88 ккал. Кукурудзяна каша. Це гіпоалергенний продукт з низьким вмістом калорій, на сто грамів каші припадає всього 78 ккал. Каша сприяє швидкому розщепленню жирів і знижує рівень "поганого" холестерину.

Це гіпоалергенний продукт з низьким вмістом калорій, на сто грамів каші припадає всього 78 ккал. Каша сприяє швидкому розщепленню жирів і знижує рівень "поганого" холестерину. Перловка. Ця каша добре прочищає кишківник, виводить всі токсини та шлаки з організму, вкрай корисна при запорах. На 100 грамів продукту міститься лише 108 ккал.

Ця каша добре прочищає кишківник, виводить всі токсини та шлаки з організму, вкрай корисна при запорах. На 100 грамів продукту міститься лише 108 ккал. Рисова каша. Найкориснішим вважається бурий рис, який виводить шлаки з організму, насичує мінералами та вітамінами. На сто грамів продукту припадає лише 82 ккал.

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