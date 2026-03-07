Названо 7 найкорисніших супів, які добре насичують і підтримують здоров’я

Суп / © Фото з відкритих джерел

Супи можуть бути не лише легкою стравою, а й повноцінним джерелом поживних речовин. Дієтологи зазначають, що деякі з них здатні добре насичувати організм завдяки поєднанню білка, клітковини та складних вуглеводів. Саме такі інгредієнти допомагають стабілізувати рівень цукру в крові та підтримувати тривале відчуття ситості.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Фахівці виділяють кілька видів супів, які вважають найбільш корисними та поживними.

Суп із сочевиці

Ця страва вважається однією з найситніших серед рослинних супів. Сочевиця містить багато білка та клітковини, тому повільно засвоюється й допомагає довше не відчувати голод. Її часто поєднують із морквою, цибулею, кабачками, часником або картоплею на основі овочевого бульйону.

Суп із чорної квасолі

Чорна квасоля багата на білок, клітковину, залізо та магній. Такий суп має густу текстуру, добре насичує і підтримує енергетичний баланс організму. Для більш насиченого смаку до нього часто додають кмин, часник або перець чилі.

Курячий або нутовий суп

Класичний курячий суп поєднує нежирний білок із овочами, багатими на клітковину. Це створює збалансовану та поживну страву. Для тих, хто не вживає м’яса, альтернативою може бути нут — рослинне джерело білка.

Суп із помідорів і білої квасолі

Поєднання томатів і білої квасолі створює легкий, але поживний суп. Помідори містять лікопін — антиоксидант, корисний для серцево-судинної системи, а квасоля додає білок і клітковину.

Овочевий суп із кіноа

Кіноа робить легкий овочевий бульйон більш ситним. Ця крупа містить білок, клітковину, антиоксиданти та різні вітаміни й мінерали. До супу додають моркву, болгарський перець, томати або інші сезонні овочі.

Місо-суп із тофу

Місо-паста — ферментований продукт, що містить пробіотики, корисні для мікрофлори кишечника. Тофу забезпечує організм білком, а морські водорості можуть додати природне джерело йоду.

Ячмінний суп із грибами

Ячмінь — цільне зерно з високим вмістом розчинної клітковини, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Гриби додають насичений смак і містять антиоксиданти, вітаміни групи B та мінерали.

Фахівці також радять звертати увагу на склад супів. Для здорового харчування краще обирати варіанти з великою кількістю овочів, бобових або цільних зерен, контролювати рівень солі та уникати додавання цукру. Приготування супу вдома дозволяє самостійно регулювати кількість інгредієнтів і робити страву більш поживною.

