Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

7 приправ, які в жодному разі не можна додавати до м’яса: зіпсують страву і нашкодять здоров'ю

7 приправ, які в жодному разі не можна додавати до м’яса: зіпсують страву і нашкодять здоров'ю

Які приправи не можна додавати до м'яса / Фото: Freepik

Є такі спеції, які не тільки погіршать смак ваших м’ясних страв, а ще нашкодять організму.

Приготування м’яса – це справжнє дійство. Напевно, кожна українська господиня має свої секретні рецепти створення цього кулінарного шедевру. А щоб увиразнити присмак м’яса, надати йому виключного смакового відтінку, обов’язково додаються спеції. Однак, треба знати, які приправи можна додавати до м’яса, а від яких краще відмовитися, щоб не зіпсувати страву. Мало того, є такі тандеми спецій, які можуть завдати шкоди нашому здоров’ю. Розповідаємо, які приправи не варто використовувати під час приготування м’яса і м’ясних страв. 

Які приправи не варто додавати до м'яса, щоб не зіпсувати страву і своє здоров’я

Хоча всі ці спеції часто додають під час приготування усіляких страв, їх надмірна кількість може зіпсувати смак і негативно вплинути на здоров'я.

  • Мускатний горіх у великих кількостях може викликати нудоту, отруєння, галюцинації і проблеми з серцем. Цей горіх містить у своєму складі сполуку – мірисцитин, яка у великих кількостях вкрай токсична. Тому цю приправу варто використовувати з обережністю, додавати до страв у мінімальних кількостях.   
  • Кориця негативно впливає на роботу печінки та серцево-судинної системи. Тому з приправою треба бути обережними, до того ж, у м’ясо її краще взагалі не додавати, щоб не створювати подвійних неприємних присмаків.
  • Часник має здатність розріджувати кров. Не варто зловживати цією спецією, бо можуть бути ризики кровотечі.
  • Каєнський перець вкрай гострий, тому може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту при передозуванні. З цією спецією також варто бути обережними.
  • Чилі може провокувати у людей з чутливим кишківником опіки, подразнення і проблеми з травленням. Тому з цією приправою треба бути вкрай обережними і застосовувати в мінімальних кількостях.
  • Коріандр – це справжня алергічна пастка, яка може супроводжуватися свербінням, кропив’янкою й анафілактичним шоком. Спочатку треба переконатися, чи немає у тих, хто буде їсти м’ясо з цією приправою, алергії на неї.
  • Лавровий лист. Так, досить дивно, що він потрапив до цього списку, але ця приправа наділяє страви гірким присмаком. Тому може бути шкідливою для тих, хто має проблеми з кишечником та шлунком. Лавровий лист варто вживати в обмеженій кількості.

Як правильно додавати спеції до м’яса та інших страв: корисні поради

Аби підсилити й увиразнити смак будь-якої страви, варто додавати спеції у помірних кількостях. Наразі їх таке розмаїття, що голова йде обертом. Тому не завжди зрозуміло, як правильно скористатися приправою, щоб покращити смак страви, а не зіпсувати її. Ось кілька порад, як найкраще додавати спеції, щоб повністю розкрити смак страви.

  • Експериментуйте лише з безпечними для здоров’я спеціями. Це можуть бути орегано, базилік, чебрець, розмарин, паприка тощо.
  • Використовуйте для приготування м’яса свіжі трави. Вони не лише покращать його смак, а й нададуть користі вашій страві, так як містять багато вітамінів та мінералів.
  • Помірність – головний принцип у додаванні спецій. Використовуйте суху ложку, щоб набрати відповідну порцію спеції.
  • Якщо використовуєте сухі трави, тоді перед додаванням у страву їх треба розім’яти в руці. Так смак приправи розкриється повністю і значно швидше.

Читайте також:

Топ-5 рецептів смачних і корисних бутербродів, від яких не наберете вагу

Що треба обов'язково виключити з раціону після 40-50 років: фото

Названо 5 олій, які в жодному разі не можна вживати

Повʼязані теми:

Наступна публікація