7 приправ, які в жодному разі не можна додавати до м’яса: зіпсують страву і нашкодять здоров'ю

Є такі спеції, які не тільки погіршать смак ваших м’ясних страв, а ще нашкодять організму.
Приготування м’яса – це справжнє дійство. Напевно, кожна українська господиня має свої секретні рецепти створення цього кулінарного шедевру. А щоб увиразнити присмак м’яса, надати йому виключного смакового відтінку, обов’язково додаються спеції. Однак, треба знати, які приправи можна додавати до м’яса, а від яких краще відмовитися, щоб не зіпсувати страву. Мало того, є такі тандеми спецій, які можуть завдати шкоди нашому здоров’ю. Розповідаємо, які приправи не варто використовувати під час приготування м’яса і м’ясних страв.
Які приправи не варто додавати до м'яса, щоб не зіпсувати страву і своє здоров’я
Хоча всі ці спеції часто додають під час приготування усіляких страв, їх надмірна кількість може зіпсувати смак і негативно вплинути на здоров'я.
- Мускатний горіх у великих кількостях може викликати нудоту, отруєння, галюцинації і проблеми з серцем. Цей горіх містить у своєму складі сполуку – мірисцитин, яка у великих кількостях вкрай токсична. Тому цю приправу варто використовувати з обережністю, додавати до страв у мінімальних кількостях.
- Кориця негативно впливає на роботу печінки та серцево-судинної системи. Тому з приправою треба бути обережними, до того ж, у м’ясо її краще взагалі не додавати, щоб не створювати подвійних неприємних присмаків.
- Часник має здатність розріджувати кров. Не варто зловживати цією спецією, бо можуть бути ризики кровотечі.
- Каєнський перець вкрай гострий, тому може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту при передозуванні. З цією спецією також варто бути обережними.
- Чилі може провокувати у людей з чутливим кишківником опіки, подразнення і проблеми з травленням. Тому з цією приправою треба бути вкрай обережними і застосовувати в мінімальних кількостях.
- Коріандр – це справжня алергічна пастка, яка може супроводжуватися свербінням, кропив’янкою й анафілактичним шоком. Спочатку треба переконатися, чи немає у тих, хто буде їсти м’ясо з цією приправою, алергії на неї.
- Лавровий лист. Так, досить дивно, що він потрапив до цього списку, але ця приправа наділяє страви гірким присмаком. Тому може бути шкідливою для тих, хто має проблеми з кишечником та шлунком. Лавровий лист варто вживати в обмеженій кількості.
Як правильно додавати спеції до м’яса та інших страв: корисні поради
Аби підсилити й увиразнити смак будь-якої страви, варто додавати спеції у помірних кількостях. Наразі їх таке розмаїття, що голова йде обертом. Тому не завжди зрозуміло, як правильно скористатися приправою, щоб покращити смак страви, а не зіпсувати її. Ось кілька порад, як найкраще додавати спеції, щоб повністю розкрити смак страви.
- Експериментуйте лише з безпечними для здоров’я спеціями. Це можуть бути орегано, базилік, чебрець, розмарин, паприка тощо.
- Використовуйте для приготування м’яса свіжі трави. Вони не лише покращать його смак, а й нададуть користі вашій страві, так як містять багато вітамінів та мінералів.
- Помірність – головний принцип у додаванні спецій. Використовуйте суху ложку, щоб набрати відповідну порцію спеції.
- Якщо використовуєте сухі трави, тоді перед додаванням у страву їх треба розім’яти в руці. Так смак приправи розкриється повністю і значно швидше.
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