7 приправ, які в жодному разі не можна додавати до м’яса: зіпсують страву і нашкодять здоров'ю

Є такі спеції, які не тільки погіршать смак ваших м’ясних страв, а ще нашкодять організму.

Приготування м’яса – це справжнє дійство. Напевно, кожна українська господиня має свої секретні рецепти створення цього кулінарного шедевру. А щоб увиразнити присмак м’яса, надати йому виключного смакового відтінку, обов’язково додаються спеції. Однак, треба знати, які приправи можна додавати до м’яса, а від яких краще відмовитися, щоб не зіпсувати страву. Мало того, є такі тандеми спецій, які можуть завдати шкоди нашому здоров’ю. Розповідаємо, які приправи не варто використовувати під час приготування м’яса і м’ясних страв.

Які приправи не варто додавати до м'яса, щоб не зіпсувати страву і своє здоров’я

Хоча всі ці спеції часто додають під час приготування усіляких страв, їх надмірна кількість може зіпсувати смак і негативно вплинути на здоров'я.

Мускатний горіх у великих кількостях може викликати нудоту, отруєння, галюцинації і проблеми з серцем. Цей горіх містить у своєму складі сполуку – мірисцитин, яка у великих кількостях вкрай токсична. Тому цю приправу варто використовувати з обережністю, додавати до страв у мінімальних кількостях.

у великих кількостях може викликати нудоту, отруєння, галюцинації і проблеми з серцем. Цей горіх містить у своєму складі сполуку – мірисцитин, яка у великих кількостях вкрай токсична. Тому цю приправу варто використовувати з обережністю, додавати до страв у мінімальних кількостях. Кориця негативно впливає на роботу печінки та серцево-судинної системи. Тому з приправою треба бути обережними, до того ж, у м’ясо її краще взагалі не додавати, щоб не створювати подвійних неприємних присмаків.

негативно впливає на роботу печінки та серцево-судинної системи. Тому з приправою треба бути обережними, до того ж, у м’ясо її краще взагалі не додавати, щоб не створювати подвійних неприємних присмаків. Часник має здатність розріджувати кров. Не варто зловживати цією спецією, бо можуть бути ризики кровотечі.

має здатність розріджувати кров. Не варто зловживати цією спецією, бо можуть бути ризики кровотечі. Каєнський перець вкрай гострий, тому може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту при передозуванні. З цією спецією також варто бути обережними.

вкрай гострий, тому може викликати подразнення шлунково-кишкового тракту при передозуванні. З цією спецією також варто бути обережними. Чилі може провокувати у людей з чутливим кишківником опіки, подразнення і проблеми з травленням. Тому з цією приправою треба бути вкрай обережними і застосовувати в мінімальних кількостях.

може провокувати у людей з чутливим кишківником опіки, подразнення і проблеми з травленням. Тому з цією приправою треба бути вкрай обережними і застосовувати в мінімальних кількостях. Коріандр – це справжня алергічна пастка, яка може супроводжуватися свербінням, кропив’янкою й анафілактичним шоком. Спочатку треба переконатися, чи немає у тих, хто буде їсти м’ясо з цією приправою, алергії на неї.

– це справжня алергічна пастка, яка може супроводжуватися свербінням, кропив’янкою й анафілактичним шоком. Спочатку треба переконатися, чи немає у тих, хто буде їсти м’ясо з цією приправою, алергії на неї. Лавровий лист. Так, досить дивно, що він потрапив до цього списку, але ця приправа наділяє страви гірким присмаком. Тому може бути шкідливою для тих, хто має проблеми з кишечником та шлунком. Лавровий лист варто вживати в обмеженій кількості.

Як правильно додавати спеції до м’яса та інших страв: корисні поради

Аби підсилити й увиразнити смак будь-якої страви, варто додавати спеції у помірних кількостях. Наразі їх таке розмаїття, що голова йде обертом. Тому не завжди зрозуміло, як правильно скористатися приправою, щоб покращити смак страви, а не зіпсувати її. Ось кілька порад, як найкраще додавати спеції, щоб повністю розкрити смак страви.

Експериментуйте лише з безпечними для здоров’я спеціями. Це можуть бути орегано, базилік, чебрець, розмарин, паприка тощо.

Використовуйте для приготування м’яса свіжі трави. Вони не лише покращать його смак, а й нададуть користі вашій страві, так як містять багато вітамінів та мінералів.

Помірність – головний принцип у додаванні спецій. Використовуйте суху ложку, щоб набрати відповідну порцію спеції.

Якщо використовуєте сухі трави, тоді перед додаванням у страву їх треба розім’яти в руці. Так смак приправи розкриється повністю і значно швидше.

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