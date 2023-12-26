Названо 7 продуктів, які треба їсти взимку, щоб захиститися від вірусів та передчасного старіння

Узимку вкрай важливо слідкувати за своїм імунітетом, щоб організм чинив опір вірусним та застудним захворюванням. Медики надали рекомендації, які продукти обов’язково повинні бути у щоденному раціоні, що здатні підвищувати імунітет. Також ці продукти містять сполуки, які знищують ракові клітини та запобігають передчасному старінню.

Що треба їсти, щоб підвищити імунітет і не хворіти: список продуктів

Часник. Цей овоч містить понад 100 корисних мікроелементів, які знищують «поганий» холестерин і вірусні інфекції. Його краще їсти в сирому вигляді, але слід попередньо порізати на дрібні шматочки і дати постояти. Таким чином часник стає більш поживним та кориснішим.

Цей овоч містить понад 100 корисних мікроелементів, які знищують «поганий» холестерин і вірусні інфекції. Його краще їсти в сирому вигляді, але слід попередньо порізати на дрібні шматочки і дати постояти. Таким чином часник стає більш поживним та кориснішим. Авокадо підвищує імунітет організму завдяки високому вмісту вітаміну С й антиоксидантів. Також лікарі рекомендують їсти його на сніданок, бо він підвищує працездатність і когнітивні функції. Ще авокадо здатен відновлювати сили організму, знижувати рівень втоми, стресу та роздратованості.

підвищує імунітет організму завдяки високому вмісту вітаміну С й антиоксидантів. Також лікарі рекомендують їсти його на сніданок, бо він підвищує працездатність і когнітивні функції. Ще авокадо здатен відновлювати сили організму, знижувати рівень втоми, стресу та роздратованості. Куркума. Цю приправу вважають найбільшим антиоксидантним засобом у світі. Медики рекомендують додавати приправу у страви, бо вона здатна вилікувати вірусні інфекції, знизити рівень запалення в організмі, заспокоїти біль, знищити всі хвороботворні бактерії. Також завдяки активному складнику – куркуміну, спеція здатна покращувати в організмі опірність до утворення злоякісних пухлин, нівелюючи ризики захворювання на рак. Куркума окрім антиоксидантів містить в собі вітаміни А, С, Е і К, тому позитивна впливає на роботу серцево-судинної системи.

Цю приправу вважають найбільшим антиоксидантним засобом у світі. Медики рекомендують додавати приправу у страви, бо вона здатна вилікувати вірусні інфекції, знизити рівень запалення в організмі, заспокоїти біль, знищити всі хвороботворні бактерії. Також завдяки активному складнику – куркуміну, спеція здатна покращувати в організмі опірність до утворення злоякісних пухлин, нівелюючи ризики захворювання на рак. Куркума окрім антиоксидантів містить в собі вітаміни А, С, Е і К, тому позитивна впливає на роботу серцево-судинної системи. Броколі має у своєму складі важливу антиоксидантну сполуку – сульфорафан. Це органічна сірка, що захищає організм від злоякісних пухлин. Вона активно впливає на належне функціонування та ділення клітин, сприяючи загибелі клітин раку шлунково-кишкового тракту, передміхурової залози, раку легенів та грудей. Також вживання броколі запобігає утворенню ракових пухлин на печінці. Ще цей овоч містить сполуки, які під час розчеплення організмом виділяють речовини, що підвищують імунітет.

має у своєму складі важливу антиоксидантну сполуку – сульфорафан. Це органічна сірка, що захищає організм від злоякісних пухлин. Вона активно впливає на належне функціонування та ділення клітин, сприяючи загибелі клітин раку шлунково-кишкового тракту, передміхурової залози, раку легенів та грудей. Також вживання броколі запобігає утворенню ракових пухлин на печінці. Ще цей овоч містить сполуки, які під час розчеплення організмом виділяють речовини, що підвищують імунітет. Гарбузове насіння. Це багате джерело вітамінів та корисних мікроелементів – міді, магнію, марганцю, цинку й білка, а також рослинних сполук та клітковини. Жменя насіння містить п’ятдесят відсотків добової норми магнію, який вкрай потрібен для міцності кровоносних судин, кісток, зубів, волосся та нігтів. Окрім того, гарбузове насіння містить цинк, що сприяє підвищенню імунітету, настрою, міцному здоров’ю очей та шкіри.

Це багате джерело вітамінів та корисних мікроелементів – міді, магнію, марганцю, цинку й білка, а також рослинних сполук та клітковини. Жменя насіння містить п’ятдесят відсотків добової норми магнію, який вкрай потрібен для міцності кровоносних судин, кісток, зубів, волосся та нігтів. Окрім того, гарбузове насіння містить цинк, що сприяє підвищенню імунітету, настрою, міцному здоров’ю очей та шкіри. Бобові. Соя, нут, чечевиця, квасоля всіх сортів та боби – це топові продукти по вмісту рослинного білка. Який сприяє зміцненню імунітету організму до вірусних захворювань, зміцнює кістки та стінки судин.

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