Названо 8 натуральних замінників цукру, які допомагають контролювати рівень глюкози

Надмірне споживання рафінованого цукру може серйозно зашкодити здоров’ю та підвищити ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння й карієсу. Водночас існують натуральні альтернативи, які можуть допомогти зменшити кількість доданого цукру в раціоні та в окремих випадках краще контролювати рівень глюкози в крові.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Фахівці зазначають, що повністю відмовитися від солодкого багатьом людям складно, однак заміна рафінованого цукру на інші підсолоджувачі може стати першим кроком до більш здорового харчування. Серед найпоширеніших натуральних альтернатив — агава, фруктовий сік, фруктове пюре, мед, кленовий сироп, патока, монах-фрукт і стевія.

Агава, або сироп агави, — це рідкий підсолоджувач, який отримують із рослини агави. Його часто використовують як заміну звичайному цукру, оскільки він не так різко підвищує рівень цукру в крові. Одна чайна ложка такого сиропу містить 21 калорію та 4,7 грама цукру. Водночас продукт має високий вміст фруктози, надлишок якої може збільшувати ризик жирової хвороби печінки.

Ще одна альтернатива — фруктовий сік. Він містить більше цукру, ніж цілі фрукти, оскільки є концентрованим продуктом, однак у невеликих кількостях може замінити цукор у напоях чи стравах. Наприклад, у 240 мл апельсинового соку міститься 110 калорій і 20 грамів цукру, а в такій самій порції яблучного — 120 калорій і 16 грамів цукру. Важливо обирати саме 100% натуральний сік без доданих інгредієнтів.

Фруктове пюре або розім’яті фрукти часто використовують у випічці. Банани, фініки, чорнослив і родзинки можуть не лише підсолодити страву, а й додати вітаміни та мінерали. Зазвичай у рецептах рекомендують брати приблизно вдвічі менше фруктового пюре, ніж цукру.

Мед також вважається популярною натуральною альтернативою. Крім солодкого смаку, він містить деякі поживні речовини, зокрема вітаміни групи B, вітамін C та магній. Водночас одна столова ложка меду містить 64 калорії та 17 грамів цукру, тому зловживати ним не варто. У випічці одну склянку цукру можна замінити на половину або три чверті склянки меду.

Кленовий сироп отримують із соку кленових дерев. У столовій ложці міститься 52 калорії та 12 грамів цукру. Він містить кальцій, калій і фосфор та не так швидко впливає на рівень цукру в крові, як рафінований цукор.

Патока — це сиропоподібний побічний продукт виробництва цукру-сирцю. Одна столова ложка містить 58 калорій і 15 грамів цукру. Водночас патока багата на кальцій, калій, залізо та вітаміни групи B. Найбільш поживною вважається чорна патока, однак через гіркуватий смак частіше використовують світлу або середню.

Окрему увагу привертає монах-фрукт — натуральний підсолоджувач із невеликого плоду, що походить із Китаю. Він може бути у 150–200 разів солодшим за звичайний цукор і не містить калорій. Крім того, такий продукт не спричиняє різкого підвищення рівня цукру в крові, тому його часто використовують люди з діабетом.

Ще один популярний варіант — стевія. Її отримують із рослини Stevia rebaudiana, що росте в Південній Америці. Стевія не містить калорій і може бути у 250–300 разів солодшою за цукор. Вона також не впливає на рівень глюкози в крові та може використовуватися у напоях і випічці.

Попри натуральне походження цих підсолоджувачів, експерти наголошують: важливо стежити за загальною кількістю доданого цукру в раціоні. За рекомендаціями Американської асоціації серця, чоловікам варто вживати не більш як 36 грамів доданого цукру на день, а жінкам — не більш як 25 грамів.

Окрім заміни цукру, фахівці радять звертати увагу на склад продуктів, адже доданий цукор часто міститься у кетчупах, соусах для пасти, заправках для салатів, йогуртах, газованих напоях, каві та солодкому холодному чаї.

Щоб зменшити потяг до солодкого, дієтологи рекомендують поступово скорочувати споживання цукру, їсти більше продуктів із високим вмістом клітковини, контролювати порції десертів, читати етикетки та шукати рецепти страв із низьким вмістом цукру. Це може допомогти зробити раціон здоровішим без різких обмежень.

