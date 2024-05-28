Названо 8 найкращих чаїв для здоров'я травної системи: допомагають від болю в животі та шлунку

Трав’яні чаї мають у своєму складі антиоксидантні сполуки, які позитивно впливають на роботу всіх систем організму.
Розповідаємо, від яких проблем зі здоров’ям можуть врятувати трав’яні чаї.
Як трав’яний чай допомагає налагодити процеси травлення
- Гідратація. Дві чашки чаю на день можуть допомогти нівелювати ризики запорів та важкості у шлунку.
- Стимулює травлення. Напій із чайного листя містить катехіни, таніни й кофеїн. Ці сполуки сприяють збільшенню травних ферментів у кишківнику, які допомагають розщеплювати їжу. Правильна робота ферментів також врятує від здуття живота й газоутворення.
- Полегшує дискомфорт у шлунку. Трав’яні чаї запобігають нудоті та спазмам шлунку.
- Підтримує корисну мікрофлору. Поліфеноли, що містяться в зеленому та чорному чаях, допомагають живити корисні бактерії кишківника.
- Зменшує процеси запалення в організмі. Деякі види чаю, наприклад, імбирний, містять протизапальні сполуки, тому можуть допомогти нівелювати запалення в організмі.
Які найкращі чаї для здоров’я травної системи
- Імбирний чай здавна використовується у народній медицині для лікування різноманітних захворювань. Напій за регулярного вживання налагоджує процеси травлення, допомагає від здуття живота, нудоти й діареї. Імбирний чай містить протизапальні сполуки, тому знижує запалення у кишківнику.
- М'ятний чай може сприяти розслабленню м’язів кишківника, тому допомагає від здуття та газоутворення.
- Ромашковий чай має заспокійливий та протизапальний ефект, допомагає від болю в животі та при спазмах шлунку.
- Чай з кульбаби. Такий напій використовується для підтримання здоров’я печінки, шлунку та жовчного міхура. Чай має сечогінний ефект, тому допомагає печінці виводити шкідливі речовини й токсини з нашого організму.
- Чай із солодки. Ця рослина також має протизапальні речовини у своєму складі, тому напій допомагає від запалення в кишківнику, заспокоює печію, знижує кислотність шлунку.
- Чай із корицею. Напій зменшує запалення в організмі, регулює рівень цукру в крові, може допомогти швидше схуднути.
- Чай з куркумою має природні антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів і знижують ризики захворювання на рак.
- Зелений чай містить велику кількість антиоксидантів та кофеїну, які позитивно впливають на всі системи організму. Також зелений чай допомагає швидкому схудненню та сповільнює процеси старіння.
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