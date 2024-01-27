Названо 8 продуктів, які знімають тривогу і стрес: ці смаколики вмить піднімають настрій

Лікарі дали список продуктів, які треба їсти, якщо відчуваєте стрес і тривогу. Ця їжа здатна покращити настрій у період, коли зовсім нічого не радує. Розповідаємо, що треба їсти, щоб поліпшити свій емоційний стан, посилаючись на WomensHealth.

Які продукти покращують настрій: повний список

Яйця. Цей продукт містить вітамін В, що відповідає за вироблення гормону щастя, а також залізо та холін. Тому якщо їсти яйця, то можна позбутися стресу і тривожних станів.

Цей продукт містить вітамін В, що відповідає за вироблення гормону щастя, а також залізо та холін. Тому якщо їсти яйця, то можна позбутися стресу і тривожних станів. Шафран. Дослідження науковців показали, що 30 грамів шафрану на день допомагають зменшити симптоми депресії і поліпшити самопочуття.

Дослідження науковців показали, що 30 грамів шафрану на день допомагають зменшити симптоми депресії і поліпшити самопочуття. Продукти з пробіотиками. Дієтологи зазначають, що належна робота кишківника прямо впливає на емоційний стан, тому варто включити до свого раціону квашену капусту, яка підтримуватиме здоров’я мікрофлори кишечника на належному рівні.

Дієтологи зазначають, що належна робота кишківника прямо впливає на емоційний стан, тому варто включити до свого раціону квашену капусту, яка підтримуватиме здоров’я мікрофлори кишечника на належному рівні. Жирна морська риба. Форель, лосось, скумбрія та сардини багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3, які вкрай корисні для мозку, серця та очей. Якщо їсти цю рибу тричі на тиждень, то можна забути про депресію та поганий настрій.

Форель, лосось, скумбрія та сардини багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3, які вкрай корисні для мозку, серця та очей. Якщо їсти цю рибу тричі на тиждень, то можна забути про депресію та поганий настрій. Горіхи багаті на вітамін Е та цинк, які підтримують належну роботу мозку та центральної нервової системи. Тому невелика жменя горішків на день сприятиме гарному настрою та рятуватиме від тривожності.

багаті на вітамін Е та цинк, які підтримують належну роботу мозку та центральної нервової системи. Тому невелика жменя горішків на день сприятиме гарному настрою та рятуватиме від тривожності. Чорний шоколад. В цьому продукті містяться флавоноїди, які вкрай корисні для мозку. Тому шоколад здатен покращувати настрій та знімати тривогу.

В цьому продукті містяться флавоноїди, які вкрай корисні для мозку. Тому шоколад здатен покращувати настрій та знімати тривогу. Ягоди містять ряд корисних речовин для нашого здоров’я, зокрема поліфеноли. Які здатні покращувати настрій, рятувати від мігрені та налагоджувати якісну роботу головного мозку.

містять ряд корисних речовин для нашого здоров’я, зокрема поліфеноли. Які здатні покращувати настрій, рятувати від мігрені та налагоджувати якісну роботу головного мозку. Вівсянка. Ці зерна містять крохмалисті вуглеводи, які поступово вивільняють енергію. Ці корисні сполуки попереджають падіння глюкози в крові, яке спричиняє поганий настрій та сонливість.

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