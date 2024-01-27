Названо 8 продуктів, які знімають тривогу і стрес: ці смаколики вмить піднімають настрій

Дієтологи рекомендують ці продукти усім, хто страждає від сезонних депресій та дратівливості.
Лікарі дали список продуктів, які треба їсти, якщо відчуваєте стрес і тривогу. Ця їжа здатна покращити настрій у період, коли зовсім нічого не радує. Розповідаємо, що треба їсти, щоб поліпшити свій емоційний стан, посилаючись на WomensHealth.
Які продукти покращують настрій: повний список
- Яйця. Цей продукт містить вітамін В, що відповідає за вироблення гормону щастя, а також залізо та холін. Тому якщо їсти яйця, то можна позбутися стресу і тривожних станів.
- Шафран. Дослідження науковців показали, що 30 грамів шафрану на день допомагають зменшити симптоми депресії і поліпшити самопочуття.
- Продукти з пробіотиками. Дієтологи зазначають, що належна робота кишківника прямо впливає на емоційний стан, тому варто включити до свого раціону квашену капусту, яка підтримуватиме здоров’я мікрофлори кишечника на належному рівні.
- Жирна морська риба. Форель, лосось, скумбрія та сардини багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3, які вкрай корисні для мозку, серця та очей. Якщо їсти цю рибу тричі на тиждень, то можна забути про депресію та поганий настрій.
- Горіхи багаті на вітамін Е та цинк, які підтримують належну роботу мозку та центральної нервової системи. Тому невелика жменя горішків на день сприятиме гарному настрою та рятуватиме від тривожності.
- Чорний шоколад. В цьому продукті містяться флавоноїди, які вкрай корисні для мозку. Тому шоколад здатен покращувати настрій та знімати тривогу.
- Ягоди містять ряд корисних речовин для нашого здоров’я, зокрема поліфеноли. Які здатні покращувати настрій, рятувати від мігрені та налагоджувати якісну роботу головного мозку.
- Вівсянка. Ці зерна містять крохмалисті вуглеводи, які поступово вивільняють енергію. Ці корисні сполуки попереджають падіння глюкози в крові, яке спричиняє поганий настрій та сонливість.
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