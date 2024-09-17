Названо 9 найкорисніших рибних консервів: їх рекомендовано їсти якомога частіше, і ось чому

Розповідаємо, яка користь рибних консервів, як продукт впливає на наше здоров'я.

Чи справді консервована риба корисна: пояснення лікарів

Рибні консерви вважаються ідеальним продуктом, адже їх не потрібно готувати, досить просто відкрити й одразу ласувати смачною рибкою. А ще така їжа містить купу поживних речовин, які вкрай необхідні для здоров’я нашого організму. І корисні властивості риби абсолютно не втрачаються під час обробки.

Спеціалісти з безпеки харчування запевняють, що риба зберігає всі вітаміни, жири та мінерали після смаження чи запікання. Головне, її треба правильно консервувати, не порушуючи технології виробництва продукту.

Дієтологи обов’язково рекомендують включати рибні консерви до свого раціону. Оскільки такий продукт має всі необхідні корисні речовини, які потрібні для того, щоб тримати себе у чудовій фізичній формі, не обмежуючи свого харчування. Зокрема рибні консерви містять вкрай важливі вітаміни групи В та D, також залізо, йод і кальцій.

Які види рибних консервів найкращі та найкорисніші: поради експертів

Сардини. Лікарі рекомендують їсти цей вид консервів усім, хто хоче мати здорове серце і знизити рівень "поганого" холестерину. Цей продукт практично не містить ртуті, насичений кальцієм, вітамінами В, D, Е та А, також має у своєму складі корисні поліненасичені жирні кислоти омега-3, які захищають наш організм від багатьох захворювань.

Лікарі рекомендують їсти цей вид консервів усім, хто хоче мати здорове серце і знизити рівень "поганого" холестерину. Цей продукт практично не містить ртуті, насичений кальцієм, вітамінами В, D, Е та А, також має у своєму складі корисні поліненасичені жирні кислоти омега-3, які захищають наш організм від багатьох захворювань. Оселедець нічим не поступається сардинам, містить також багато корисних мікроелементів, які є незамінними для нашого організму. Також цей вид консервів має у своєму складі антиоксидантні сполуки, які боряться з вільними радикалами, що є причиною захворювання на рак.

нічим не поступається сардинам, містить також багато корисних мікроелементів, які є незамінними для нашого організму. Також цей вид консервів має у своєму складі антиоксидантні сполуки, які боряться з вільними радикалами, що є причиною захворювання на рак. Лосось не втрачає своїх корисних властивостей навіть у консервованому вигляді. Продукт містить вітаміни B12 і D, поліненасичені жирні кислоти омега-3. Ці мікроелементи здатні знизити тиск, рівень "поганого" холестерину, нівелюють ризик утворення тромбів і підвищують імунітет.

не втрачає своїх корисних властивостей навіть у консервованому вигляді. Продукт містить вітаміни B12 і D, поліненасичені жирні кислоти омега-3. Ці мікроелементи здатні знизити тиск, рівень "поганого" холестерину, нівелюють ризик утворення тромбів і підвищують імунітет. Тріску дієтологи пропонують усім, хто бажає швидко та безпечно схуднути. Адже на банку консервів припадає лише 89 ккал, що робить її ідеальним продуктом для підтримання належної форми.

дієтологи пропонують усім, хто бажає швидко та безпечно схуднути. Адже на банку консервів припадає лише 89 ккал, що робить її ідеальним продуктом для підтримання належної форми. Тунець. Вчені провели дослідження й виявили, що тунець містить значно більше білка, ніж інші види риби чи морепродуктів. Також консерва має потужний склад амінокислотних сполук, тому її можна вважати справжнім суперфудом для нашого здоров’я.

Вчені провели дослідження й виявили, що тунець містить значно більше білка, ніж інші види риби чи морепродуктів. Також консерва має потужний склад амінокислотних сполук, тому її можна вважати справжнім суперфудом для нашого здоров’я. Райдужна форель. Така консерва містить білок, корисні жирні кислоти, купу вітамінів та мінералів, які вкрай необхідні нашому організму для належного функціонування. Консерва з райдужної форелі має протизапальну дію за рахунок вмісту поліненасичених жирних кислот омега-3. А високоякісний білок є потужним антиоксидантом, який захищає від раку та вірусних інфекцій.

Така консерва містить білок, корисні жирні кислоти, купу вітамінів та мінералів, які вкрай необхідні нашому організму для належного функціонування. Консерва з райдужної форелі має протизапальну дію за рахунок вмісту поліненасичених жирних кислот омега-3. А високоякісний білок є потужним антиоксидантом, який захищає від раку та вірусних інфекцій. Скумбрія. Консервована скумбрія містить багато жирних кислот, вітамінів групи В та D, які підтримують здоров’я серця та судин. Лікарі рекомендують вибирати продукт із атлантичної чи тихоокеанської риби, так як він містить найменшу частку ртуті.

Консервована скумбрія містить багато жирних кислот, вітамінів групи В та D, які підтримують здоров’я серця та судин. Лікарі рекомендують вибирати продукт із атлантичної чи тихоокеанської риби, так як він містить найменшу частку ртуті. Анчоуси. Незважаючи на свій розмір, ця маленька рибка має великий вплив на наше здоров’я. А все завдяки вмісту вітамінів, антиоксидантів та жирних кислот омега-3. Ці корисні речовини здатні захищати клітини нашого організму від пошкодження, передчасного старіння та окислювального стресу, попереджаючи захворювання серця, судин і мозку.

Незважаючи на свій розмір, ця маленька рибка має великий вплив на наше здоров’я. А все завдяки вмісту вітамінів, антиоксидантів та жирних кислот омега-3. Ці корисні речовини здатні захищати клітини нашого організму від пошкодження, передчасного старіння та окислювального стресу, попереджаючи захворювання серця, судин і мозку. Крабове м'ясо. Хоч це не рибна консерва, однак містить схожий склад корисних речовин, тому лікарі включили цей морепродукт до списку. Це найдорожчий вид консервів, однак дуже цінний за своїм складом. Крабове м’ясо містить багато селену – антиоксидантної сполуки, яка бере участь у синтезі ДНК, захищаючи клітини нашого організму від руйнування.

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