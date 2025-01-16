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Названо цілющу кімнатну рослину, яка лікує практично все: це варто знати кожному

Названо цілющу кімнатну рослину, яка лікує практично все: це варто знати кожному

Які корисні властивості алое / Фото: pixabay.com

Алое – це розповсюджена кімнатна рослина, лікувальними властивостями якої людство користується вже понад три тисячоліття.

За даними ВООЗ алое – це найбільш біологічна активна рослина, що містить аж 75 корисних речовин, які покращують роботу травної системи та зміцнюють імунітет. Також алое є незамінним складником багатьох косметичних засобів, світові виробники активно використовують рослину для виготовлення різноманітних кремів та масок для тіла й обличчя. Розповідаємо, яка користь алое для здоров’я та які протипоказання цієї рослини.

Які корисні властивості алое для здоров’я: пояснення лікарів

  • Лікує різноманітні захворювання органів травлення – запалення, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки.
  • Стимулює роботу кишківника. Алое містить антрахінони, що підтримують обмін речовин та нівелюють ризики закрепу.
  • Підтримує належну роботу печінки. Екстракт алое збільшує вироблення жовчі, тому його можна використовувати як допоміжний засіб у лікуванні захворювань печінки.
  • Стимулює апетит. Рослина пришвидшує вироблення шлункового соку, тому допомагає покращувати апетит.
  • Нормалізує рівень цукру та холестерину. Споживання рослини допомагає підтримувати жировий та вуглеводний обмін в організмі, тому запобігає підвищенню цукру й холестерину в крові.
  • Лікує шкірні захворювання. Дерматологи часто рекомендують використовувати алое для лікування псоріазу, дерматиту та загоєння ран. Рослина також заспокоює подразнення та зменшує почервоніння.
  • Зволоження шкіри. Корисні речовини, які входять до складу рослини, мають здатність проникати в найглибші шари шкіри, на відмінно зволожуючи її.

Які протипоказання та побічні ефекти алое вера

Лікарі рекомендують утриматися від використання лікарських засобів на основі алое, якщо є:

  • алергія та індивідуальна непереносимість алое;
  • тяжкі захворювання серця й судин;
  • хронічна діарея;
  • запалення нирок;
  • гепатит, цироз, холецистит;
  • менструальний цикл.

Також не можна вживати екстракт алое вера у період вагітності та годування груддю.

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