Названо цілющу кімнатну рослину, яка лікує практично все: це варто знати кожному

Алое – це розповсюджена кімнатна рослина, лікувальними властивостями якої людство користується вже понад три тисячоліття.

За даними ВООЗ алое – це найбільш біологічна активна рослина, що містить аж 75 корисних речовин, які покращують роботу травної системи та зміцнюють імунітет. Також алое є незамінним складником багатьох косметичних засобів, світові виробники активно використовують рослину для виготовлення різноманітних кремів та масок для тіла й обличчя. Розповідаємо, яка користь алое для здоров’я та які протипоказання цієї рослини.

Які корисні властивості алое для здоров’я: пояснення лікарів

Лікує різноманітні захворювання органів травлення – запалення, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки.

– запалення, виразку шлунку та дванадцятипалої кишки. Стимулює роботу кишківника. Алое містить антрахінони, що підтримують обмін речовин та нівелюють ризики закрепу.

Алое містить антрахінони, що підтримують обмін речовин та нівелюють ризики закрепу. Підтримує належну роботу печінки. Екстракт алое збільшує вироблення жовчі, тому його можна використовувати як допоміжний засіб у лікуванні захворювань печінки.

Екстракт алое збільшує вироблення жовчі, тому його можна використовувати як допоміжний засіб у лікуванні захворювань печінки. Стимулює апетит. Рослина пришвидшує вироблення шлункового соку, тому допомагає покращувати апетит.

Рослина пришвидшує вироблення шлункового соку, тому допомагає покращувати апетит. Нормалізує рівень цукру та холестерину. Споживання рослини допомагає підтримувати жировий та вуглеводний обмін в організмі, тому запобігає підвищенню цукру й холестерину в крові.

Споживання рослини допомагає підтримувати жировий та вуглеводний обмін в організмі, тому запобігає підвищенню цукру й холестерину в крові. Лікує шкірні захворювання. Дерматологи часто рекомендують використовувати алое для лікування псоріазу, дерматиту та загоєння ран. Рослина також заспокоює подразнення та зменшує почервоніння.

Дерматологи часто рекомендують використовувати алое для лікування псоріазу, дерматиту та загоєння ран. Рослина також заспокоює подразнення та зменшує почервоніння. Зволоження шкіри. Корисні речовини, які входять до складу рослини, мають здатність проникати в найглибші шари шкіри, на відмінно зволожуючи її.

Які протипоказання та побічні ефекти алое вера

Лікарі рекомендують утриматися від використання лікарських засобів на основі алое, якщо є:

алергія та індивідуальна непереносимість алое;

тяжкі захворювання серця й судин;

хронічна діарея;

запалення нирок;

гепатит, цироз, холецистит;

менструальний цикл.

Також не можна вживати екстракт алое вера у період вагітності та годування груддю.

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