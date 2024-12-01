Названо два напої, які швидко руйнують печінку, і це не алкоголь

Деякі нешкідливі на перший погляд напої руйнують печінку навіть більше, ніж алкоголь чи жирна їжа.

Щоб не мати проблем зі здоров’ям печінки, лікарі рекомендують не вживати деякі види напоїв. Бо вони можуть спровокувати руйнування цього внутрішнього органу, запальні процеси в його тканині чи ожиріння.

Які напої руйнують печінку швидше, ніж алкоголь

Здоров'я цього внутрішнього органу досить швидко знищують енергетичні напої з високим умістом цукру. Їхнє вживання на регулярній основі сприяє накопиченню жиру в печінці, згодом жировий гепатоз може переростати в серйозніші патології, провокувати рубцювання тканин і пошкодження органу на клітинному рівні. Є дослідження вчених, які показали, що регулярне вживання енергетиків провокує розвиток запалення в тканинах печінки.

Надмірне споживання енергетиків також призводить до стрибків цукру в крові та зниження чутливості тканин до інсуліну. Тому їх не можна вживати діабетикам і тим, хто має захворювання печінки.

Звичайні солодкі газовані напої також руйнують печінку. Бо окрім цукру містять різноманітні добавки та барвники. Необхідність розщеплювати ці речовини створює підвищене навантаження на орган, а замінники цукру негативно впливають на кишкову мікрофлору й обмінні процеси в організмі, що провокує ожиріння печінки.

Лікарі рекомендують взагалі відмовитися від цих напоїв, а натомість вживати зелений чай, чорну каву, какао, кисломолочні напої та чисту воду.

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