Названо два популярні напої, від яких краще відмовитися у спеку: чим вони небезпечні

Спека

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Під час спекотної погоди деякі популярні напої можуть не лише посилювати зневоднення, а й заважати повноцінному відпочинку. Фахівці радять обмежити вживання алкоголю та кофеїну.

Про це повідомило видання Express.

За словами представників Британського Червоного Хреста, алкоголь може негативно впливати на якість нічного відпочинку. Водночас кофеїновмісні напої мають сечогінний ефект, через що організм втрачає більше рідини. Це підвищує ризик зневоднення та може сприяти зростанню температури тіла.

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Також фахівці радять дотримуватися звичного режиму харчування та сну навіть у спеку. Пізні вечері й зміщення часу відпочинку можуть додатково погіршити засинання та якість сну.

У Британському Червоному Хресті наголошують, що спекотна погода змушує організм витрачати більше енергії на підтримання нормальної температури тіла, тому людина може відчувати підвищену втому протягом дня. Водночас денний сон радять обмежити, адже він здатен порушити нічний режим відпочинку.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), дорослим зазвичай потрібно від семи до дев’яти годин сну на добу. Недосипання може негативно позначатися на концентрації уваги, когнітивних функціях, роботі імунної системи та психологічному стані.

Нагадаємо, під час спеки наше ліжко швидко накопичує небезпечні алергени та піт, тому заради власного здоров’я доведеться кардинально переглянути звичні правила догляду за білизною.

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