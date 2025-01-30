Названо дві популярні страви, які перетворюються на отруту, якщо їсти їх гарячими

Ми всі звикли їсти гарячу їжу, вважаючи, що вона більш корисна. Однак лікарі говорять, що деякі страви становлять серйозну загрозу для здоров’я, якщо їх їсти занадто гарячими. Бо вони провокують появу мікроопіків, які з часом накопичуються та провокують серйозні проблеми. Особливо варто бути обережними людям, які звикли поспішати і не звертають уваги на температуру їжі.

Які дві найпопулярніші страви не можна їсти гарячими: поради лікарів

Картопляне пюре – це напевно найулюбленіший гарнір багатьох людей. Та якщо його температура перевищує 60 градусів, це може становити небезпеку для слизової оболонки стравоходу. У гарячій картоплі містяться крохмальні сполуки, які за високих температур подразнюють шлунково-кишковий тракт. Якщо регулярно вживати гаряче картопляне пюре, можна спровокувати розвиток раку стравоходу. Тому треба зачекати 5-10 хвилин, а потім їсти страву.

– це напевно найулюбленіший гарнір багатьох людей. Та якщо його температура перевищує 60 градусів, це може становити небезпеку для слизової оболонки стравоходу. У гарячій картоплі містяться крохмальні сполуки, які за високих температур подразнюють шлунково-кишковий тракт. Якщо регулярно вживати гаряче картопляне пюре, можна спровокувати розвиток раку стравоходу. Тому треба зачекати 5-10 хвилин, а потім їсти страву. Супи та бульйони – це смачні та поживні страви, особливо корисні у холодну пору року. Однак суп, який щойно знятий з плити, має температуру, більшу за 70 градусів. Його не можна їсти гарячим, бо це призведе не лише до опіків, а й до тривалих пошкоджень тканин стравоходу. Особливо небезпечні гарячі супи для тих, хто має чутливі слизові оболонки та хронічні захворювання ШКТ. Тому треба дати страві охолонути, а лише потім вживати.

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