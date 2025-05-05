Названо фрукт, який налагодить справи в туалеті та зміцнить імунітет

Пітахая / © Pixabay

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Якщо ви шукаєте новий фрукт для перекушування, зверніть увагу на пітахаю (фрукт дракона). Це низькокалорійний, насичений поживними речовинами суперфуд, який не тільки допомагає підтримувати вашу імунну систему у формі, але й покращує роботу травлення.

Про це пише New York Post.

Пітахая має яскраво-рожеву шкірку, зелені колючі відростки та м’якуш із цяточками, що нагадує печиво з кремом. Цей фрукт має вигляд, немов із фантастичного фільму.

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Смакує він як щось середнє між ківі та грушею — м’яко-солодкий, з приємною свіжою хрусткою текстурою.

Але не дайте його екзотичному вигляду себе обдурити — цей тропічний скарб, відомий як пітахая або фрукт дракона, є чимось більшим, ніж просто красива зовнішність. Це низькокалорійна, насичена поживними речовинами супер’їжа, яка не тільки допомагає підтримувати вашу імунну систему у формі, але й покращує роботу травлення.

Чим корисна пітахая?

Пітахая багата на вітамін C, антиоксиданти та корисну для кишківника клітковину, тож забезпечує потужну підтримку імунітету та сприяє регулярному випорожненню.

Лише одна чашка цього фрукта містить близько 7 г клітковини — майже третину добової норми. Це допомагає «налагодити справи в туалеті» та підтримує здорову мікрофлору кишківника. Ця ж порція містить важливі мікроелементи, як-от магній та залізо, що критично важливі для енергії та сильної імунної відповіді організму.

Крім того, фрукт дракона багатий на пребіотики — природні сполуки, що живлять «хороші бактерії» в кишківнику, покращують травлення та зміцнюють природний захист організму від хвороб.

Маючи низький вміст цукру та високу гідратаційну здатність, пітахая смакує як справжній десерт, але діє як корисна їжа.

Додатковий бонус — комбінація поживних речовин і клітковини також може покращити здоров’я серця, надати шкірі сяяння та підтримати рівень енергії.

Пітахая походить з південної Мексики та тихоокеанського узбережжя Гватемали, Коста-Рики і Сальвадору, хоча фрукт також вирощують в Азії та інших тропічних регіонах світу. Сезон пітахаї триває від весни до літа, і хоча вона смачна без жодних доповнень, також ідеально підходить для смузі та сорбетів.

До слова, лікарі називають банани найкращим продуктом, щоб позбутися втоми, нервового напруження та швидко відновити свої сили.

Окрім того, вчені провели експеримент і з’ясували, що два ківі можуть цілком задовольнити добову потребу людини у вітаміні С. Фрукт також містить достатньо аскорбінової кислоти, щоб зміцнити імунітет, якщо його вживати хоча б тричі на тиждень. А клітковина у ківі сприяє покращенню травлення і загального самопочуття.