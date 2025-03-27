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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
58
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2 хв

Названо фрукт, який рятує від стресу, напруження та втоми: його треба їсти щодня

Якщо включити цей фрукт у щоденний раціон, можна не лише підвищити рівень енергії, але й знизити стрес, поліпшити настрій і зміцнити здоров’я

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь бананів

Яка користь бананів / © www.freepik.com/free-photo

Сучасний ритм життя часто призводить до перевтоми, стресу та виснаження. Однак є просте та смачне вирішення цієї проблеми. Лікарі переконують, що банани — це найкращий продукт, щоб позбутися втоми, нервового напруження та швидко відновити свої сили.

Яка користь бананів у боротьбі зі стресом і втомою

  • Багаті на калій і магній. Ці мінерали підтримують роботу нервової системи, допомагають розслабитися і знімають м’язове напруження. Тому лікарі рекомендують вживати ці фрукти після напруженого робочого дня, щоб відновити сили.

  • Містять триптофан. Цю сполуку називають амінокислотою щастя. В організмі триптофан перетворюється на серотонін — гормон, що відповідає за покращення настрою, зниження тривожності, а також допомагає боротися із дратівливістю.

  • Стабілізують рівень цукру в крові. Банани швидко відновлюють сили та заряджають енергією на тривалий проміжок часу завдяки натуральним цукрам і клітковині. Також запобігають різким стрибкам глюкози, що спричиняють втому та головний біль.

  • Налагоджують якісний сон. Банани містять вітамін B6, який допомагає організму виробляти мелатонін — гормон, що відповідає за здоровий сон.

Як правильно їсти банани

Медики рекомендують вживати 1-2 банани на день — таким чином можна підтримати належний рівень енергії в організмі та покращити загальне самопочуття.

Ідеальний час для вживання бананів — в першій половині дня. Це допоможе уникнути перевантаження організму цукрами. Однак дозволяється з’їдати банан перед сном, щоб заспокоїтися і швидко заснути.

Додавайте банани в смузі, йогурти, каші чи вживайте як швидкий перекус.

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