Названо фрукт, який рятує від стресу, напруження та втоми: його треба їсти щодня

Яка користь бананів / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Сучасний ритм життя часто призводить до перевтоми, стресу та виснаження. Однак є просте та смачне вирішення цієї проблеми. Лікарі переконують, що банани — це найкращий продукт, щоб позбутися втоми, нервового напруження та швидко відновити свої сили.

Яка користь бананів у боротьбі зі стресом і втомою

Багаті на калій і магній. Ці мінерали підтримують роботу нервової системи, допомагають розслабитися і знімають м’язове напруження. Тому лікарі рекомендують вживати ці фрукти після напруженого робочого дня, щоб відновити сили.

Містять триптофан. Цю сполуку називають амінокислотою щастя. В організмі триптофан перетворюється на серотонін — гормон, що відповідає за покращення настрою, зниження тривожності, а також допомагає боротися із дратівливістю.

Стабілізують рівень цукру в крові. Банани швидко відновлюють сили та заряджають енергією на тривалий проміжок часу завдяки натуральним цукрам і клітковині. Також запобігають різким стрибкам глюкози, що спричиняють втому та головний біль.

Налагоджують якісний сон. Банани містять вітамін B6, який допомагає організму виробляти мелатонін — гормон, що відповідає за здоровий сон.

Як правильно їсти банани

Медики рекомендують вживати 1-2 банани на день — таким чином можна підтримати належний рівень енергії в організмі та покращити загальне самопочуття.

Ідеальний час для вживання бананів — в першій половині дня. Це допоможе уникнути перевантаження організму цукрами. Однак дозволяється з’їдати банан перед сном, щоб заспокоїтися і швидко заснути.

Реклама

Додавайте банани в смузі, йогурти, каші чи вживайте як швидкий перекус.