Названо фрукт, який допоможе схуднути на 3 кілограми за 3 дні

Така дієта – це швидкий і безпечний спосіб позбутися зайвих кілограмів за декілька днів, головне – дотримуватися збалансованого харчування і пити більше води.

Якщо бажаєте швидко позбутися зайвої ваги, варто спробувати дієту, до якої входить грейпфрут. Цей смачний цитрусовий фрукт розганяє метаболізм і сприяє швидкому спалюванню жиру. Розповідаємо, як за допомогою грейпфрутової дієти схуднути на три кілограми за три дні.

Яка користь грейпрута для організму

Дієтологи вважають цей фрукт найбільш ефективним для швидкого зниження ваги. Він має потужну частку вітаміну C, містить антиоксиданти й ферменти, які розганяють метаболізм, покращують травлення та знижують рівень цукру в крові.

Які переваги грейпфрутової дієти

В рази прискорює спалювання вісцерального жиру.

Підтримує рівень цукру в крові на належному рівні.

Знижує відчуття голоду.

Очищає організм від токсичних речовин і виводить солі

Налагоджує правильну роботу печінки та шлунково-кишкового тракту.

Яке меню грепфрутової дієти на 3 дні

День 1. Сніданок: варене яйце, зелений чай чи кава, половинка грейпфрута. Обід: сто грамів курячої грудки, половинка грейпфрута, салат зі свіжих овочів. Вечеря: риба на грилі чи на парі, свіжі овочі, половина грейпфрута.

Сніданок: варене яйце, зелений чай чи кава, половинка грейпфрута. Обід: сто грамів курячої грудки, половинка грейпфрута, салат зі свіжих овочів. Вечеря: риба на грилі чи на парі, свіжі овочі, половина грейпфрута. День 2. Сніданок: грейпфрутовий фреш, вівсянка на воді. Обід: сто грамів м’яса індички, броколі та половина грейпфрута. Вечеря: легкий суп на овочевому бульйоні і половина грейпфрута.

Сніданок: грейпфрутовий фреш, вівсянка на воді. Обід: сто грамів м’яса індички, броколі та половина грейпфрута. Вечеря: легкий суп на овочевому бульйоні і половина грейпфрута. День 3. Сніданок: половина грейпфрута та йогурт без цукру. Обід: гречана каша, куряча грудка і половина грейпфрута. Вечеря: сто грамів кисломолочного сиру та грейпфрутовий фреш.

Під час дієти лікарі рекомендують пити щонайменше два літри води на день, виключити цукор, борошно і житній хліб. Щоб посилити ефект, можна додати фізичну активність.

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